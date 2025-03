Primo piano Augusta, lutto cittadino per i funerali di Lorenzo, giovane vittima della strada di

AUGUSTA – È stato proclamato, con ordinanza del sindaco, il lutto cittadino per domani, mercoledì 5 marzo, in concomitanza con i funerali di Lorenzo Mallo, ennesima giovane vittima della strada. Le esequie saranno celebrate in chiesa Madre alle ore 10,30.

Il diciannovenne, diplomatosi lo scorso anno, è deceduto ieri sera in un tragico incidente autonomo occorso all’auto guidata dal fratello maggiore, che è attualmente ricoverato ma non in pericolo di vita.

Con l’ordinanza sindacale si dispone quindi il “divieto di tutte le attività ludiche e ricreative e di ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della cerimonia o con il decoro urbano per l’intera giornata di martedì 4 marzo e mercoledì 5 marzo“.

Era stato anticipato dal primo cittadino Giuseppe Di Mare, nelle prime ore della mattina, che non si svolgeranno gli eventi in programma questo Martedì grasso per il Carnevale di Augusta.

(Nella foto di repertorio in copertina: bandiere a mezz’asta del palazzo di città)