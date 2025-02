Magazine Prezzi del gas in aumento: strategie per risparmiare sulla bolletta di

Come ogni inverno, si riaccende anche quest’anno la preoccupazione per l’aumento dei prezzi del gas. Come era già emerso poco più di un mese fa dalle considerazioni di Massimo Ricci, direttore della divisione Energia dell’ARERA, a Il Sole 24 Ore, le tensioni geopolitiche dovute alla guerra in Ucraina e al conflitto nella striscia di Gaza hanno contribuito a un’impennata dei costi della componente energia, con ripercussioni significative sulle bollette delle famiglie italiane.

In questo contesto, diventa quindi fondamentale adottare strategie efficaci con cui andare a mitigare l’impatto di questi rincari.

Tagliare i costi in bolletta con l’offerta gas più indicata per il proprio fabbisogno

Di fronte all’aumento dei prezzi del gas, per provare a tagliare i costi in bolletta è possibile innanzitutto valutare le diverse opzioni attualmente disponibili sul mercato libero che, contraddistinguendosi per la libera concorrenza, permette di trovare con maggiore probabilità tariffe competitive.

Per ottimizzare la ricerca e rendere il processo semplice e veloce, al giorno d’oggi è possibile procedere direttamente online, sfruttando i servizi messi a disposizione da appositi portali di comparazione. Ne costituisce un esempio Facile.it, con cui trovare l’offerta gas per la tua casa in modo del tutto gratuito, passando per il confronto delle proposte di alcuni dei principali fornitori energetici.

In questa fase, è importante tenere in considerazione una serie di aspetti, a partire dalla tipologia di tariffa, che può essere a prezzo fisso oppure indicizzato. La prima si contraddistingue per avereil costo della componente energia invariato per un determinato periodo di tempo, solitamente di 12 o 24 mesi. Questa opzione offre la sicurezza di un prezzo stabile, proteggendo il consumatore dalle fluttuazioni del mercato.

Il costo della materia prima di un’offerta gas a prezzo indicizzato, invece, segue l’andamento del mercato all’ingrosso, risultando un’opzione più indicata per i consumatori più flessibili, che vogliono provare a sfruttare le possibili fluttuazioni per tagliare i costi in bolletta.

Naturalmente, prima di sottoscrivere il contratto rimane fondamentale leggere attentamente tutte le clausole e le condizioni. Prestare attenzione a tutti i dettagli può evitare spiacevoli sorprese in futuro. Il consiglio è quindi quello di verificarne la durata, le condizioni di recesso, le modalità di fatturazione e pagamento, così come gli eventuali servizi aggiuntivi inclusi.

L’importanza di ottimizzare i consumi domestici per risparmiare sulla bolletta del gas

Oltre a scegliere l’offerta gas più conveniente, è possibile risparmiare sulla bolletta adottando comportamenti virtuosi e ottimizzando i consumi domestici.

Ecco alcuni consigli pratici:

Regolare la temperatura del riscaldamento : abbassare di un grado la temperatura del termostato può portare a un risparmio significativo sulla bolletta;

: abbassare di un grado la temperatura del termostato può portare a un risparmio significativo sulla bolletta; Isolare l’abitazione : migliorare l’isolamento termico di porte, finestre e pareti riduce le dispersioni di calore e mantiene la casa calda con un minor consumo di energia;

: migliorare l’isolamento termico di porte, finestre e pareti riduce le dispersioni di calore e mantiene la casa calda con un minor consumo di energia; Procedere a una manutenzione regolare della caldaia: effettuare i controlli periodici previsti dalla legge permette di verificare lo stato e le condizioni dell’impianto e procedere in modo tempestivo alla sostituzione di dispositivi obsoleti.

L’aumento dei prezzi del gas può quindi rappresentare una criticità per molte famiglie, ma con un’attenta analisi delle offerte disponibili, una scelta consapevole della tariffa e l’adozione di comportamenti virtuosi, è possibile mitigare l’impatto di questi rincari e risparmiare sulla bolletta.