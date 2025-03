Primo piano Augusta, completata la riqualificazione del “campo Carrubba” di

AUGUSTA – È stato inaugurato stamani il riqualificato campetto da calcio a 5, nuova e ultima inaugurazione nell’area del cosiddetto “campo Carrubba“ al quartiere Terravecchia-Paradiso, oggetto dal 2018 di diversi interventi di riqualificazione che trovano adesso conclusione.

L’approvazione dell’ultimo (in ordine di tempo) progetto definitivo-esecutivo risale al 23 giugno 2023, un paio di settimane dopo l’inaugurazione dell’area fitness pubblica, con un quadro economico complessivo di 99mila 983 euro, trovando copertura finanziaria nei 425mila euro riconosciuti al Comune a titolo di “misura di compensazione di carattere ambientale e territoriale” per la realizzazione di alcuni mega impianti fotovoltaici nel Sin.

“Oggi completiamo l’intervento con la realizzazione di un nuovo campo gratuito in erba sintetica, che sarà a disposizione della scuola e di chiunque vuole, ma soprattutto con la messa in sicurezza di tutta l’area“, ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare, affiancato da alcuni assessori e consiglieri comunali di maggioranza.

Nel progetto rientra infatti la manutenzione straordinaria del campetto da calcio a 5 pre-esistente, videosorvegliato, la riqualificazione delle aree a verde, di cui una destinata allo sgambamento cani, l’installazione di nuove panchine e altri arredi urbani.

Presenti stamani anche studenti liceali, che hanno simbolicamente inaugurato il campo, già fruito da diverse settimane, insieme a docenti e a rappresentanti del mondo del pallone megarese.

La contigua area fitness, la prima realizzata in città con attrezzature per sport all’aperto, aveva visto la luce il 9 giugno 2023. Era costata 38.619 euro (Iva compresa) per i lavori e finanziata con risorse attinte al contributo straordinario regionale, per l’anno 2021, da destinare alla “copertura delle spese sostenute e/o da sostenere per far fronte al fenomeno immigratorio“. L’opera era stata seguita a stretto giro dalla realizzazione di un murale commissionato a un’artista augustana.