Magazine Costa global summit, per ‘Il salotto dei viaggi group’ nuovo riconoscimento internazionale di

AUGUSTA – Un nuovo, prestigioso traguardo per “Il Salotto dei Viaggi group“, con sedi ad Augusta, Catania e Palermo. Durante il “Costa global summit“, evento alla ventinovesima edizione tenuto l’11 dicembre all’Allianz Mico di Milano, l’agenzia viaggi ha ricevuto il riconoscimento “Over the top“, confermandosi tra le migliori al mondo per la compagnia Costa Crociere.

Anche quest’anno, all’evento chiamato “Protagonisti del mare“, è stata protagonista l’eccellenza nel settore del turismo e delle agenzie di viaggi, con il colosso della crocieristica a premiare le realtà più performanti e distintive in termini di fatturato e risultati.

“Un riconoscimento straordinario che premia la dedizione e la professionalità di un gruppo che ha fatto della qualità e dell’innovazione i suoi pilastri – si legge nella nota della sede locale dell’agenzia – “Il Salotto dei Viaggi group” è un punto di riferimento per il turismo, capace di trasformare ogni viaggio in un’esperienza unica“.

Alla guida della sede di Augusta c’è Antonino Di Silvestro, presente a Milano per ritirare il premio insieme al patron catanese Sebastiano Magistro (vedi foto di copertina).

“Siamo emozionati e onorati di ricevere questo premio – ci riferisce Di Silvestro, a margine della serata milanese – È il coronamento di un lavoro di squadra che coinvolge tutte le nostre sedi e di un rapporto di fiducia con i clienti che ci scelgono ogni giorno. Voglio ringraziare in particolare Sebastiano Magistro, patron e ideatore del “Salotto dei Viaggi group”, che con la sua visione ha portato questa realtà a livelli di eccellenza internazionale”.

Il premio “Over the top” è arrivato per il secondo anno consecutivo, sottolineando non solo la capacità del gruppo di mantenere standard elevatissimi, ma anche il continuo impegno nell’offrire viaggi su misura e servizi di altissima qualità.

“Questo riconoscimento non è solo nostro – conclude Di Silvestro – ma appartiene a tutti i nostri clienti, che ci hanno dato fiducia e ci hanno permesso di crescere anno dopo anno. È grazie a loro che oggi possiamo celebrare un traguardo così importante”.

