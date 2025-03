Primo piano Ospedale di Augusta, tutto come previsto: Oncoematologia va a Siracusa, Ematologia al via di

AUGUSTA – Questo pomeriggio nel palazzo di città si è tenuto l’annunciato incontro tra il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone, insieme al direttore sanitario aziendale, Salvo Madonia, e i sindaci del triangolo industriale Augusta, Priolo e Melilli, rispettivamente Giuseppe Di Mare, Pippo Gianni e Peppe Carta (vedi foto di copertina).

L’oggetto della riunione, a porte chiuse, è stato formalizzato in un comunicato diramato dall’Azienda sanitaria solo in serata: “illustrare il piano operativo di potenziamento dell’ospedale “Muscatello” di Augusta, che prevede l’attivazione di ulteriori 12 posti letto di Riabilitazione e Lungodegenza nell’ospedale megarese e l’attivazione dei primi posti letto (sugli 8 previsti da tempo, ndr) del reparto di Ematologia, mai attivati, per la quale l’1 marzo è stata deliberata l’assunzione di specialisti ematologi“.

Per quanto riguarda il pomo della discordia, cioè il trasferimento di Oncoematologia a Siracusa, arriva invece una, ennesima, conferma: “Il servizio di Oncoematologia, che non ha posti letto nel vigente atto aziendale, e che attualmente eroga nello stesso presidio di Augusta le medesime prestazioni ambulatoriali dell’Ematologia, sarà trasferito senza disservizi per l’utenza all’ospedale “Umberto I” di Siracusa, attuando così una distribuzione più equa su tutto il territorio dei servizi oncoematologici ai pazienti che prevalentemente, dai dati in possesso dell’Azienda, provengono dal Distretto di Siracusa e dalla zona sud“. Il tutto si concretizzerà “nei prossimi giorni con una piena attuazione entro il 31 marzo“.

La riunione pomeridiana si è svolta appena l’indomani che il sindaco di Augusta, Di Mare ha reso noto di aver scritto, ai vertici Asp e alle istituzioni locali e regionali competenti, “per chiedere con forza che l’Unità operativa di Oncoematologia dell’ospedale “Muscatello” di Augusta non venga trasferita a Siracusa“, commentando che “non si capisce come in altre città le cose possano restare immutate, mentre per Augusta si abbia premura di agire immediatamente” e aggiungendo che “Augusta ha già dato alla Sanità provinciale, quando anni fa subì lo “scippo” del trasferimento della Ginecologia e della Pediatria all’ospedale di Lentini“.

Un trasferimento, in realtà, annunciato attraverso un comunicato stampa dalla stessa Asp quattro mesi fa, a seguito della presentazione alla Regione della proposta di rimodulazione della rete ospedaliera provinciale, riguardante tra l’altro a favore dell’ospedale di Siracusa “il trasferimento dell’Unità operativa Ufa da Avola e dell’Oncoematologia da Augusta con l’assegnazione di 2 posti di day hospital. Ad Augusta rimarrebbe l’Ematologia – si precisava nel comunicato dell’Azienda sanitaria – che assicura le stesse cure alla zona nord con gli 8 posti letto da attivare“.

Un passaggio, riportato dalla stampa locale e provinciale, che aveva destato l’allarme del consigliere comunale d’opposizione Giancarlo Triberio, il quale in una nota asseriva che “esaminando la proposta della nuova rete ospedaliera regionale, il reparto di Oncoematologia del nostro ospedale viene spostato all’ospedale di Siracusa nel silenzio complice dell’amministrazione Di Mare, evidentemente distratta dalle vicende che coinvolgono il “sistema Auteri”, creando le precondizioni perché il Muscatello possa essere definito inutile e soppresso definitivamente“.

Oggi il direttore generale dell’Asp, Caltagirone chiarisce la vicenda e sostanzialmente conclude la fugace protesta sindacale: “Ringrazio i sindaci di Augusta Giuseppe Di Mare, di Priolo Giuseppe Gianni e di Melilli onorevole Giuseppe Carta per la condivisione di un percorso di potenziamento dell’attuale offerta assistenziale ed una piena attivazione della vigente rete ospedaliera. Il potenziamento delle attività di Ematologia, Riabilitazione e Lungodegenza con la nascita di posti letto, mai attivati, nel presidio ospedaliero di Augusta e la progressiva implementazione di posti letto negli altri ospedali della provincia – sottolinea il dg dell’Asp – sono coerenti con l’obiettivo di creare un sistema assistenziale equo e vicino alle esigenze dei cittadini, dove il potenziamento dei reparti e l’ampliamento dei posti letto migliorino sensibilmente il percorso di cura, riducendo la necessità e i disagi degli spostamenti”.