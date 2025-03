Eventi Augusta, spettacolo folk in memoria di Felice Ventura al teatro comunale di

AUGUSTA – Domenica 16 marzo (ore 18,30), il teatro comunale “Giuseppe Amato” di Augusta, che ha recentemente riaperto i battenti, ospiterà la terza edizione del Memorial “Felice Ventura“, evento che intende rendere omaggio allo stimato medico, talentuoso fisarmonicista e profondo cultore delle tradizioni siciliane, scomparso il 9 febbraio 2022.

Promosso dall’associazione culturale folk-popolare “Palmarum Insula“, con il patrocinio del Comune di Augusta, dell’Assessorato alla cultura, tradizioni e promozione del territorio, il memorial è un’occasione per celebrare l’arte, la musica e il folclore siciliano, valorizzando le radici di una terra ricca di storia e passione.

Durante la serata, si esibiranno e verranno premiati artisti di spicco del panorama musicale e teatrale, che con il loro talento contribuiscono a mantenere vive le tradizioni. Sul palco si alterneranno Mario Incudine, Gianni Sineri, Giusy Schilirò, il gruppo “Gli Armonici di Aretusa“, i “Pupi” di Mauceri e i padroni di casa, i “Palmarum Insula”, per uno spettacolo che unirà musica, canto, teatro e danza in un viaggio emozionante nella cultura siciliana.

Questa terza edizione si arricchisce altresì di un’importante novità: il 1° concorso “Felice Ventura” per le scuole, rivolto agli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado della città. Il tema scelto, “Sicilia: voci di terra e mare”, invita i ragazzi a esprimere la loro creatività attraverso poesie, racconti ed elaborati grafici.

La direzione artistica dell’evento è curata dal dottor Giuseppe Mazziotta, chirurgo con la passione per il folk e la fisarmonica, mentre la conduzione della serata è affidata alla giornalista e presentatrice Serena Tringali.

“La prima cosa che mi rende particolarmente orgoglioso in questa edizione – riferisce il direttore artistico Mazziotta – è il privilegio di poter ospitare e premiare interpreti di grande rilievo nel panorama siciliano e nazionale. Artisti straordinari che hanno risposto con entusiasmo al nostro invito, segno tangibile di quanto questo evento sia sentito e condiviso. Un’altra ragione di grande soddisfazione è l’introduzione del primo concorso “Felice Ventura” per le scuole, un’iniziativa che coinvolge direttamente le nuove generazioni nella riscoperta delle radici e delle tradizioni siciliane. Come coordinatore regionale Ufi (vedi l’articolo sulla nomina, ndr), credo fermamente che creare queste opportunità sia fondamentale per custodire e tramandare il nostro prezioso patrimonio culturale“.

L’evento gode del patrocinio del Comune, per il quale è l’assessore Pino Carrabino a dire che “il memorial “Felice Ventura” costituisce una grande opportunità per la nostra città per esaltare il folklore e la genuina tradizione musicale popolare siciliana. I canti del lavoro dei contadini, pescatori e salinari sono identificativi della nostra comunità. Non di meno le serenate che risuonavano tra le strade e i vicoli del tempo andato”.

“Promuovere eventi come questi che valorizzano la nostra città – aggiunge il sindaco Giuseppe Di Mare – è quel modello di sviluppo che ci vede impegnati come amministrazione sin dal nostro insediamento“.

(Nella foto di repertorio in copertina: da sinistra, il compianto Felice Ventura e Giuseppe Mazziotta)