Flixbus, potenziati collegamenti estivi per Augusta

AUGUSTA – Con l’arrivo dell’estate, Flixbus potenzia i collegamenti con la Sicilia, focalizzandosi tanto sui centri di interesse storico-culturale quanto sulle località costiere. Nella provincia di Siracusa, questa volontà si traduce in un ampliamento dei collegamenti sia con il capoluogo aretuseo che con la città di Augusta.

Il colosso internazionale dei viaggi intercity in autobus low cost rende infatti noto, tra gli altri, un potenziamento dei collegamenti per Augusta. Saranno operate fino a sette corse a settimana da Bari e Foggia (Puglia), Matera (Basilicata) e Villa San Giovanni (Calabria), quest’ultima hub di interscambio strategico in Calabria. Già dalla primavera del 2019, Augusta è stata integrata nelle rotte di Flixbus.

I biglietti sono prenotabili dal sito web dell’azienda e dall’app gratuita, nonché presso i rivenditori fisici in tutta Italia. La fermata in città per Flixbus si trova nel piazzale dove insiste la stazione di servizio Lukoil tra la statale 193 e la provinciale 3 (di fronte al “Los Amigos”).

“Crediamo che un’offerta di mobilità collettiva efficiente e capillare possa coniugare al meglio l’esigenza di sostenibilità con quella di economicità, oltre a contribuire a creare opportunità per lo sviluppo turistico del territorio“, afferma Andrea Incondi, managing director di Flixbus Italia, nel contesto generale del potenziamento delle rotte estive.

“Anche per questa estate, oltre ad aumentare la frequenza dei collegamenti sulle rotte nazionali più note e battute, abbiamo voluto valorizzare località meno conosciute del nostro bellissimo Paese. La varietà del nostro patrimonio è una ricchezza inestimabile, e riteniamo fondamentale facilitare l’accesso anche a centri meno frequentati“, aggiunge Incondi.

