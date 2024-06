Eventi Augusta, oggi il 4° premio “Vittorio Ribaudo” al San Biagio. Annunciati i premiati di

AUGUSTA – Vittorio Ribaudo, il pittore su legno e su altri materiali, s’è spento in Augusta il 2 aprile 2023, domenica delle Palme. Due mesi prima aveva festeggiato il suo 86° compleanno e continuava a lavorare e a produrre. Era nato a Palermo il 15 febbraio 1937.

In vita, Ribaudo aveva organizzato il “Premio Rubens” per dare un riconoscimento ai talenti in ogni campo. Il Premio Rubens è stato ribattezzato “Premio Ribaudo“, nel 2016 e negli ultimi anni di vita dell’artista, dal manager Rosario Belfiore che, per l’occasione, si è trasformato in direttore artistico. Belfiore, quest’anno per la quarta edizione della manifestazione culturale, si avvale del supporto della Pro loco cittadina, presieduta da Domenico Morello.

La consegna dei premi avverrà questo sabato 22 giugno, nell’auditorium “Don Paolo Liggeri” del civico palazzo San Biagio, nella centralissima via Roma, con inizio fissato per le ore 18.

Saranno premiati: Corrado Cataldi, gruppo folk “Ciauru di Sicilia”, Chicco Coci, Luigi Di Pino, Carmelo Milone, Franco Morgia, Leandra Prato, Salvatore Rizzo, Roberto Serafini, Carmelo Valastro, Viola Valentino, Laura Valvo, Davide Simone Vinci, Marco Zàrbano. La serata a ingresso libero sarà presentata dal giornalista Giorgio Càsole.

(Nella foto di copertina: il compianto Vittorio Ribaudo nella sua galleria-laboratorio a Brucoli)