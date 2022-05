Primo piano Marina militare, l’augustano Antonello Forestiere riconfermato consigliere scientifico dal capo di stato maggiore di

AUGUSTA – Ha ricevuto a Roma il titolo di consigliere scientifico della Marina militare. Una riconferma biennale (2021-2022) per l’avvocato augustano Antonello Forestiere, cultore di storia militare, nonché direttore del Museo della Piazzaforte del Comune di Augusta, già insignito del riconoscimento nel novembre del 2018 (biennio 2019-2020).

La cerimonia di consegna dei diplomi, rinviata dal 2020 a causa dell’emergenza pandemica, si è tenuta lo scorso 28 aprile nella Biblioteca di Palazzo Marina. Il “Consiglio scientifico” è stato istituito nel 2017 con funzioni di supporto e consulenza, soprattutto per gli aspetti marittimi, in ambito sanitario, sociale, scientifico e umanistico da parte di esperti e professionisti, che vengono insigniti del titolo di “Consigliere scientifico della Marina militare” a titolo gratuito e disinteressato. Il titolo viene conferito dal capo di stato maggiore della Marina su proposta di una apposita commissione, presieduta dal sottocapo di stato maggiore.

Antonello Forestiere ha ricevuto il titolo di consigliere scientifico per la disciplina sociale, proposto dal Comando logistico della Marina, con la seguente motivazione: “Particolarmente distinto per la propria instancabile attività di ricerca ed analisi degli eventi legati alla Marina militare, alla sua evoluzione, alle vicende vissute dalla Marina militare e al conseguente, parallelo, sviluppo della base navale di Augusta in rapporto alle realtà locali”.

Autorevoli personaggi del mondo della medicina, dell’informazione e della stessa forza armata, tra illustri professori universitari e ammiragli, hanno ricevuto il titolo nell’ambito delle rispettive “discipline” (disciplina sanitaria, scientifica e umanistica, oltre a quella sociale).

Nel corso dell’evento capitolino il capo di stato maggiore, ammiraglio di squadra Enrico Credendino, ringraziando i presenti, ha evidenziato che “questa apertura della Marina alla società civile è una sua importante peculiarità; la vostra collaborazione ci consente di crescere, di allargare gli orizzonti e di affrontare le problematiche in maniera sempre più efficace“.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Antonello Forestiere e il capo di stato maggiore Enrico Credendino)