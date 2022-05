Primo piano Augusta, secondo posto regionale per studentessa del “Ruiz” alle Olimpiadi di economia e finanza di

AUGUSTA – Secondo posto regionale per il settore Economico indirizzo Turismo dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, grazie a una delle studentesse che lo scorso 30 marzo hanno partecipato alla selezione regionale della quarta edizione delle Olimpiadi italiane di economia e finanza, organizzate dal Miur in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria istituita dal Mef, la Banca d’Italia, la Consob e la Scuola di economia civile.

Si appreso nei giorni scorsi che, nella categoria Junior della competizione regionale, Vittoria Tringali della classe 2ªAT (nella foto di copertina) si è classificata al secondo posto, sfiorando l’accesso alla finale nazionale riservata soltanto ai primi di ogni regione, per un solo punto di scarto dal vincitore iscritto a un istituto superiore di Bagheria (Palermo). Buon risultato anche per Giorgia Masala della classe 3ªCT, che nella categoria Senior ha conquistato il quarto posto. Le due studentesse sono state guidate dal docente referente del “Ruiz”, Paolo Trigilio (tutti e tre nella foto all’interno).

Le Olimpiadi italiane di economia e finanza sono una manifestazione riservata agli studenti delle secondarie di secondo grado frequentanti i primi tre anni di corso, il cui scopo è quello di avvicinare i giovani ai temi economici, finanziari e di cittadinanza attiva. Ogni scuola può partecipare alle prove di selezione regionale con un candidato per la categoria Junior, cioè i primi due anni di corso, e uno per la categoria Senior per anni successivi al primo biennio, individuati dall’istituto attraverso una competizione interna. La prova di selezione regionale consisteva invece in una batteria di quiz della durata di un’ora ed è stata incentrata su due aree tematiche: una sull’economia reale, con riferimento a Pil, progresso tecnologico e suoi effetti sulla crescita economica, reddito, economia e ambiente; l’altra di natura finanziaria, con riferimento a mercati finanziari, banche e cripto-attività.

“Il settore Economico della nostra scuola – dichiara la dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina – promuove l’educazione economica e finanziaria fra gli studenti, per favorire l’esercizio di una cittadinanza attiva fondata sulla capacità di compiere scelte razionali di fronte ai fenomeni della realtà economica, di interrogarsi sulle questioni economiche finanziarie e sociali che riguardano la contemporaneità, nonché di sviluppare il pensiero critico, la capacità di innovazione e creatività e le competenze trasversali e comunicative“.