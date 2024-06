Primo piano “Onirika” dal teatro verso il cinema: l’augustano Pierpaolo Saraceno produce il suo primo film di

AUGUSTA – La compagnia “Onirika del sud” degli augustani Pierpaolo Saraceno (regista e attore) e Mariapaola Tedesco (attrice), da diversi anni trapiantati a Roma, è di recente diventata una produzione cinematografica sotto il nome di “Onirika film production srl“.

Con una lunga gavetta alle spalle, tra teatri e set cinematografici, per Saraceno è la “realizzazione del grande sogno della mia vita“.

A battezzare la nuova società di produzione cinematografica, è stata la trasposizione da prosa ad audiovisivo della pluripremiata opera teatrale firmata da Pierpaolo Saraceno, “La donna che disse no“, interpretata da Mariapaola Tedesco, un dramma ispirato alla storia vera di Franca Viola, la ragazza siciliana che, per prima, disse no al suo rapitore-stupratore, il mafioso Filippo Melodia, di cui si era inizialmente invaghita.

Il titolo di questo progetto cinematografico d’esordio è “Cinque Quattro Quattro“, che vede quale protagonista la stessa attrice augustana, con Saraceno nella nuova veste di produttore oltre che di regista.

Per l’occasione, è stata composta una crew di autorevoli tecnici (vedi foto di copertina), tra i quali il “premio David di Donatello” Bruno Cascio come autore della fotografia (premiato nel 1994 per il film “Padre e figlio” con Michele Placido), il montatore cinematografico e televisivo Filippo Corrieri e Fabio Pisterzi, docente presso l’Accademia europea per gli effetti speciali diretta dal maestro Carlo Rambaldi.

Pierpaolo Saraceno anticipa a La Gazzetta Augustana.it i prossimi passi: “La mia prima produzione cinematografica è destinata a una sezione di festival internazionali e a un tour per scuole e università francesi, italiane e tunisine, a cui seguiranno dibattiti. La distribuzione prenderà il via in ottobre, insieme alla collega Diletta D’Ascia, sceneggiatrice e docente di Cinema a Tunisi. Con la “Onirika film production” – auspica – punteremo al grande cinema”.