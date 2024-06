Primo piano 39ª Coppa Val d’Anapo-Sortino, il pilota augustano Centamore trionfa nelle storiche di

AUGUSTA – Si è conclusa, domenica, con un grande successo per il pilota augustano Camillo Centamore la 39ª edizione della “Coppa Val d’Anapo-Sortino“, prestigiosa cronoscalata nella zona nord del Siracusano valevole, tra l’altro, quale seconda prova del campionato siciliano auto storiche.

Nella specialità auto storiche, su 39 piloti iscritti, l’augustano a bordo della sua Corsini Junior motorizzata 1.200, dopo il miglior tempo ottenuto nelle prove ufficiali di sabato pomeriggio, ha vinto con distacco gara 1 e si è piazzato secondo per pochi decimi in gara 2.

Centamore (quinto raggruppamento) si è classificato in testa alla classifica “assoluta” di specialità, comprendente tutti i raggruppamenti, grazie ai tempi aggregati delle due manche di gara che lo hanno visto segnare un crono di 7’48″22.

“Finalmente ce l’ho fatta! – dichiara Camillo Centamore a La Gazzetta Augustana.it – Mi mancava la Val d’Anapo Sortino e sono molto contento. Devo ringraziare chi da casa mi ha dato una spinta, tutti gli amici, il gruppo della Formula Junior che mi ha sostenuto in ogni momento della gara, l’officina di Antonello Patanè, Sebastiano Giardina e Gianfranco Fiasco che sono sempre con me in certe cronoscalate. Ovviamente una dedica alla mia famiglia, che mi supporta nonostante la mia tensione nella settimana pre-gara“.

(Nella foto di repertorio di copertina: Camillo Centamore alla guida della Corsini Junior)