Primo piano Primarie Pd, l’augustano Triberio fra i 35 siciliani eletti nell’assemblea nazionale di

AUGUSTA – C’è un augustano tra i 35 eletti componenti della nuova Assemblea nazionale del Partito democratico, le cui liste provinciali o interprovinciali erano collegate ai due candidati segretari nazionali. La commissione regionale per il congresso, presieduta da Giovanni Bruno, ha infatti proclamato ieri i componenti siciliani all’esito dei risultati delle primarie di domenica scorsa, che hanno visto Elly Schlein, con circa il 53,8 per cento dei votanti, prevalere su Stefano Bonaccini.

Toccherà al consigliere comunale d’opposizione Giancarlo Triberio, dopo aver festeggiato la vittoria dell’outsider Elly Schlein sia nel dato locale che alla segreteria nazionale, rappresentare le istanze del proprio territorio nel parlamentino dem.

L’exploit della deputata trentasettenne ha determinato, nelle due liste bloccate degli aspiranti per il collegio “Siracusa-Ragusa-Caltanissetta“, l’elezione di ben quattro componenti per la “mozione Schlein” (7.166 voti nel collegio), con Triberio in compagnia della siracusana Giusy Genovese, e di tre componenti per la “mozione Bonaccini” (6.826 voti), con unica eletta della provincia aretusea la solarinese Paola Gozzo.