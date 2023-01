Motori Quali sono i vantaggi del riciclo delle auto? di

Con il cambiamento climatico che diventa sempre più un argomento caldo, le persone stanno cercando modi diversi per limitare il loro impatto negativo sull’ambiente. Riciclare i piccoli oggetti di uso quotidiano è semplice ma per quanto riguarda gli oggetti più grandi di cui le persone si liberano quotidianamente? Ad esempio un’auto, potresti chiederti cosa le succede e se esiste un modo migliore per smaltirla che crea meno rifiuti possibili. Per essere riciclata l’automobile deve essere divisa nelle sue più piccole partizioni per dividere ciò che può essere usato come ricambio, ad esempio il fanale posteriore o anteriore, il motore se ancora funzionante, il cambio…

In alcuni casi, i veicoli smaltiti vengono lasciati in discarica dove si deteriorano e hanno un impatto negativo sull’ambiente circostante. Le auto sono allineate in una discarica dove si decompongono negli elementi e inquinano tutto ciò che è circostante.

Fortunatamente per il mondo in generale, c’è un modo per smaltire un vecchio veicolo pur aiutando l’ambiente: il riciclo e il riuso delle parti ancora funzionanti.

I vantaggi del riciclo automobilistico

Sebbene il concetto sia in circolazione da un po’, sembra che ci sia ancora un gran numero di persone che non sanno di poter riciclare il proprio veicolo. Anche i vantaggi di farlo rimangono sconosciuti.

Ci sono vantaggi immediati dal riciclo delle auto, tra cui:

il riutilizzo dell’acciaio dei telai dei veicoli;

il corretto smaltimento di fluidi come olio e benzina;

la riduzione dei gas serra prodotti dalla lavorazione dell’acciaio.

Il riciclo dell’acciaio

Riutilizzando le grandi quantità di acciaio di un’auto, i produttori non devono passare attraverso il dannoso processo di raffinazione del minerale di ferro utilizzando il carbone per creare acciaio. Questo riduce i gas serra creati durante il processo. Questo aiuta anche a risparmiare calcare poiché il minerale deve essere distrutto durante l’estrazione del carbone. Dato che il carbone non è necessario qui, il calcare non deve essere disturbato. In generale, il riciclo dell’acciaio consuma meno energia (circa il 74%) rispetto all’energia necessaria per produrre acciaio da zero.

Il riciclo dei fluidi

Tutti i fluidi dei veicoli rottamati saranno smaltiti correttamente invece di filtrare nel terreno e alla fine intaccare le acque sotterranee e la popolazione circostante. Questi fluidi includono olio, benzine, antigelo e persino mercurio. Questi fluidi devono essere adeguatamente smaltiti per eliminare la possibilità di contaminazione ambientale.

Il riciclo delle altre partizioni

Quando si ricicla un veicolo, le persone sono sorprese da quanta parte dell’auto può essere riproposta così com’è. I cantieri di recupero setacciano le parti rimanenti per sistemarle e rivenderle a prezzi scontati. Questo è possibile perché la maggior parte degli incidenti che rendono inutilizzabile un veicolo non distruggono altre parti dell’auto. Dal momento che i cantieri di recupero alla fine guadagnano denaro riproponendo le parti raccolte, sono disposti a pagare le persone per i loro veicoli. Questo a sua volta avvantaggia te, il proprietario, mantenendo i materiali nocivi fuori dalle discariche.

Ci sono altri modi che possono avvantaggiare te e l’ambiente allo stesso tempo. Esistono programmi di riacquisto del produttore. La maggior parte delle aziende produttrici di veicoli si offrirà di riacquistare il tuo vecchio veicolo quando si avvicina alla fine. Potrebbero offrirti denaro per l’auto o, se è in cattive condizioni, ti offriranno di rimorchiarla, smontarla e riciclarla gratuitamente. Se il tuo produttore non lo offre, ci sono società indipendenti che acquisteranno la tua vecchia auto in contanti. Queste aziende stanno diventando così popolari che una rapida ricerca su Internet ti aiuterà a trovarne una.

Quindi, come puoi riciclare la tua auto?

Ti consigliamo di iniziare ricercando i contatti delle case automobilistiche della tua zona. Una volta entrato in contatto con un’azienda, per telefono o e-mail potrai trovare una soluzione insieme a loro. La maggior parte delle aziende ti fornirà un preventivo gratuito e senza impegno per la tua auto. Molto probabilmente dovrai fornire loro la marca, il modello e l’anno del tuo veicolo, nonché il chilometraggio. Se ritieni che il preventivo sia giusto, potrai lasciare la tua auto in mani esperte, sicuro che non arrecherai danno all’ambiente.

Questi sono solo alcuni dei motivi per cui scegliere di riciclare il tuo veicolo è meglio che buttarlo semplicemente alla vecchia maniera. Farai la tua parte per migliorare l’ambiente. Se stai pensando di riciclare la tua auto nel prossimo futuro, assicurati di ricercare tra le aziende locali e le leggi ambientali locali per farlo nel modo giusto.