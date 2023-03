Primo piano Running, augustani protagonisti all’8ª Cross Avis di Rosolini. Presenti anche alla Roma-Ostia e a Parigi di

AUGUSTA – Domenica 5 marzo di impegni agonistici su tanti fronti per gli atleti delle due squadre podistiche cittadine, l’Asd Atletica Augusta e l’Asd Megara Running. All’ottava edizione della “Cross Avis” di Rosolini, valevole come 1ª prova del Grand prix provinciale di Siracusa di corsa campestre, sono stati veri protagonisti.

Vittoria di giornata, infatti, quella di Franco Carpinteri (Megara Running), campione solarinese e augustano di adozione, master 55, che ha corso in 17’53” la gara ridotta su 4,8 km riservata a donne e uomini dalla categoria SM55 in su. Buona la prestazione di Orazio Lancia (Atletica Augusta), a metà classifica nella competizione principale sulla distanza di 7,2 km con il tempo di 33’17”. Sui 4,8 km, in classifica altri tre neroverdi dell’Atletica Augusta, con l’ottimo piazzamento di Giorgia Messina 2ª assoluta tra le donne, la 24ª posizione di Vincenzo Di Domenico (categoria SM60) e il tempo di 18’44” tra gli allievi del giovane Federico Coco.

Presenza augustana anche alla “Stralicata“, gara in provincia di Agrigento sui 10 km che domenica ha visto la sua quinta edizione con 622 partecipanti, valevole come 2ᵃ prova del Grand prix regionale di Sicilia di corsa su strada. Ottima la prova di Salvatore Di Grande (Megara Running), giunto al traguardo tra i primi cento, in 82ª posizione; presente anche la compagna di squadra Teresa Bianco.

In ambito nazionale e internazionale, buone notizie dalla quarantottesima edizione della “Roma Ostia half marathon“, la mezza maratona più partecipata d’Italia con i suoi oltre 7mila partecipanti. L’atleta Domenico Scali (Atletica Augusta) si è piazzato al 96° posto nella sua categoria SM60, mentre i podisti debuttanti con la Megara Running, Mimma Ruggiero (341ª assoluta tra le donne) e Salvatore Sciascia si sono tolti la soddisfazione dell’esordio in una corsa su strada di grande prestigio.

Soddisfazione anche per il master 45 Pasquale Accettullo (Atletica Augusta), alla trentunesima “Harmonie Mutuelle Semi de Paris“, la mezza maratona della capitale francese con l’incredibile numero di circa 46mila atleti, corsa in 1h 48′ 27”.

Partecipazioni neroverdi, da Rosolini a Parigi passando per Roma, di cui il presidente dello storico sodalizio Lino Traina dice dei suoi: “Come sempre, l’Asd Atletica Augusta lascia un segnale importante sul territorio sia italiano che europeo“.

Infine a Bologna, Antonio Di Raimondo (Megara Running) ha partecipato alla gara “30 km dei Portici“, che si è svolta all’interno della seconda edizione della “Bologna marathon”.

Il presidente dell’Asd Megara Running, Carmelo Casalaina commenta così quest’ultima domenica: “È un periodo intenso di gare, in cui i nostri atleti si sono allenati duramente, ma ricordando sempre che l’obiettivo primario è lo stare bene e soprattutto divertirsi. Noi dobbiamo essere da esempio per i nostri ragazzi, lo sport dev’essere una parte importante del cammino di ognuno di noi perché aiuta a formare la persona e a spronarla nelle difficoltà“.

(Nel collage di copertina sulla “Cross Avis” di Rosolini: a sinistra, Carpinteri; a destra, Coco, Di Domenico, Messina)