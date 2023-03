Primo piano Ad Augusta il primo confronto di tre associazioni forensi sulla riforma del processo civile di

AUGUSTA – Nel pomeriggio dello scorso venerdì ha preso il via al palazzo di città, con il primo dei tre moduli, l’evento formativo dal titolo “Dossier Cartabia, confronto sulle modifiche al codice di procedura civile”, rivolto agli avvocati e in generale agli operatori del settore giustizia. Proseguirà, con i successivi moduli, il 17 marzo a Carlentini e il 24 marzo a Portopalo di Capo Passero.

L’organizzazione si deve alla sinergia, per la prima volta nella storia del Foro siracusano, delle tre associazioni forensi in provincia, l’Associazione forense megarese (Afm) di Augusta, l’Associazione forense lentinese e l’Associazione forense Promontorium di Pachino e Portopalo di Capo Passero, presieduti rispettivamente dagli avvocati Salvatore Terrone, Daniela Antonia Bandiera e Antonino Campisi.

Pubblico delle grandi occasioni (vedi foto di copertina), con avvocati intervenuti da tutta la provincia per assistere, nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici”, al primo dei tre moduli, moderato dal componente del direttivo di Afm, l’avvocato Fabio Condorelli e riguardante le modifiche, entrate in vigore in questi giorni, che la riforma Cartabia ha operato al processo di cognizione e che pone gli operatori del diritto innanzi a nuove sfide.

Apprezzatissimi gli interventi dei relatori presenti, i giudici della Sezione II civile del Tribunale di Siracusa, Alfredo Spitaleri e Gabriele Patti e dell’avvocato Sergio Pizzuto del Foro di Catania, intervenuti subito dopo i saluti istituzionali del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare e del presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa, Antonio Randazzo.

Il prossimo incontro dell’evento formativo si terrà venerdì 17 marzo alle ore 15,30 nell’aula consiliare di Carlentini, per il secondo modulo curato dalla Associazione forense lentinese con relatori i giudici Alessia Romeo e Maria Cristina Di Stazio, della Sezione II civile del Tribunale di Siracusa, Tiziana Sciacca dell’Unep presso il Tribunale di Siracusa, Corrado Falla della Agenzia del Territorio di Siracusa e l’avvocato Gianfranco Vojvodic del Foro di Siracusa.

Chiusura dei lavori venerdì 24 marzo, medesimo orario, al cineteatro “Gozzo” di Portopalo di Capo Passero, con il giudice Giacomo Rota, della Sezione II civile del Tribunale di Siracusa, e l’avvocato Ignazio Zingales, professore ordinario di Diritto processuale civile presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania.