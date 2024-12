Primo piano Augusta, cittadinanza onoraria alla Guardia di finanza con ricordo del generale La Ferla: ok dalla giunta di

AUGUSTA – In questi ultimi giorni del 250° anniversario dell’istituzione della Guardia di Finanza, la giunta comunale ha approvato, oggi, la delibera per conferire la cittadinanza onoraria di Augusta al Corpo militare. Viene stabilito altresì che sarà associato all’iniziativa un ricordo dell’augustano Salvatore La Ferla, comandante generale delle Fiamme gialle dal 1919 al 1923.

A fondamento dell’atto amministrativo, promosso dall’assessore Pino Carrabino, la considerazione che “gli studi, le ricerche e le significative interlocuzioni intrattenute a vari livelli con il Comando della Guardia di Finanza – si legge – hanno contribuito a chiarire ed esaltarne il prestigioso ruolo storico e, soprattutto, il suo rilevante impatto nella comunità di Augusta“.

La cittadinanza onoraria al Corpo della Fiamme gialle, previo passaggio in consiglio comunale per la ratifica, verrà conferita in una prossima cerimonia istituzionale ancora da fissare. È nota, in quanto contenuta nella delibera odierna, la motivazione formale: “Per l’alto senso del dovere e il costante impegno profuso da tutti gli appartenenti al Corpo nonché per le molteplici iniziative volte a promuovere un sapiente, attento e sempre proattivo raccordo tra le Istituzioni, al fine di aggredire in modo efficace e integrato le espressioni più virulente e insidiose dell’illegalità economico-finanziaria, minandone in profondità i modelli di funzionamento e dunque di potenziale inquinamento del sistema economico, tutelando e garantendo la sicurezza dei cittadini e dell’intera comunità, al servizio dello Stato e delle sue Istituzioni”.

Al generale di corpo d’armata Salvatore La Ferla, nato ad Augusta nel 1863 e morto a Roma nel 1931, verrà contestualmente dedicato un ricordo, in forma ancora da definire, giacché gli è già intitolata una via nel centro storico nei pressi della caserma della compagnia della Guardia di Finanza (nella foto di copertina).