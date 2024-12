Eventi Augusta, sabato il concerto di Natale della corale “Iubilaeum” con collaborazioni speciali di

AUGUSTA – Tutto pronto per la ventiquattresima edizione del “Gran concerto di Natale” che ogni anno la corale polifonica “Iubilaeum“, fin dalla sua fondazione con la sola eccezione di un lustro per la pandemia e una riorganizzazione interna, offre alla città nella chiesa di San Francesco di Paola.

Sabato 21 dicembre, alle ore 19, il transetto della chiesa di via Xifonia si trasforma, per qualche ora, in un virtuale palcoscenico dove si esibirà la corale recente protagonista, insieme ad alcune altre realtà corali della diocesi di Siracusa, della solenne celebrazione eucaristica in occasione dell’accoglienza della reliquia del Corpo di Santa Lucia nel santuario della Madonna delle Lacrime.

L’edizione di quest’anno vedrà collaborazioni musicali ormai consuete, come quella del quartetto d’archi aretuseo “Syraka“, di Carmelo Vinci alla tromba e al flicorno soprano, del pianista Salvo Passanisi, i quali accompagneranno la corale nell’esecuzione dei brani. Ma anche di una new entry, il maestro zampognaro avolese Salvo Ferlito. Affidata al carisma dell’attore Davide Sbrogiò la recitazione di alcuni passi del “Prologo del Vangelo secondo Giovanni” e del racconto “Sogno di Natale” di Luigi Pirandello.

Non mancherà l’omaggio della corale a Giacomo Puccini nel centenario della sua morte. Presentatore dell’evento Giuseppe Platania.

Direttore artistico dell’evento nonché direttore della corale è Luigi Trigilio, che lavora all’iniziativa, unitamente alla sua squadra di collaboratori e ai coristi, sia dal punto di vista musicale che logistico, dallo scorso agosto.

La presidente della corale “Iubilaeum”, Caterina Neri, alla sua prima esperienza in questo ruolo, esprime “grande apprezzamento verso l’amministrazione comunale, per aver accettato di patrocinare e inserire nel cartellone natalizio (“Natale ad Augusta 2024”, ndr) questo importante evento“.

“Il ringraziamento più grande – aggiunge – va certamente verso i club service, Rotary, Kiwanis, Lions, Fidapa, e verso tutte quelle realtà produttive della città che, apprezzando la corale, hanno voluto fattivamente ed economicamente contribuire alla realizzazione di questo grande evento. Grazie anche a quanti hanno contribuito in maniera silenziosa non volendo essere citati“.

La corale polifonica “Iubilaeum” nasce nel 1995, nell’ambito della parrocchia di San Francesco di Paola attualmente guidata da don Francesco Scatà, per volere di alcuni amici della parrocchia con la finalità di interpretare, promuovere e soprattutto tutelare l’antica tradizione del canto dello “Stabat Mater” di anonimo augustano del ’700, colonna sonora della Settimana santa augustana che vide la sua prima esecuzione proprio all’interno della chiesa di via Xifonia.

Nel 2000 la corale si costituisce come associazione e, in onore al grande Giubileo, assume la denominazione in latino “Iubilaeum”. Da allora una crescita esponenziale in termini tecnici e artistici ha permesso alla corale di portare alto il nome di Augusta in diversi luoghi del mondo, più volte in Vaticano.

(Foto di copertina: repertorio)