Primo piano Augusta, consiglieri di Forza Italia e Lega insieme per costituire gruppo di

AUGUSTA – Con una nota stampa, quattro consiglieri comunali di maggioranza annunciano di aver trovato l’intesa per ricostituire in aula un gruppo chiamato “Centro democratico popolare“.

Si tratta dei due consiglieri in quota Forza Italia, Corrado Amato e Mariangela Birritteri, che hanno dovuto fare i conti con il numero minimo necessario a mantenere il gruppo (esistente per oltre un anno) venuta meno l’adesione tecnica dell’ex renziano Manuel Mangano, e dei due consiglieri in quota Lega, Maria Grazia Patti e Salvo Serra. Il capogruppo sarà Corrado Amato.

Il rinnovato gruppo, che esprime già due assessori (Valeria Coco indicata da Forza Italia e Concetto Cannavà dalla Lega), resta “a supporto della maggioranza consiliare che sostiene il sindaco Giuseppe Di Mare e la Giunta municipale“.

“I consiglieri Corrado Amato e Mariangela Birritteri ringraziano il consigliere Manuel Mangano, passato al Movimento per l’Autonomia (Mpa), per la collaborazione fino ad oggi prestata“, si precisa nella nota in riferimento al passaggio del consigliere più giovane, ufficializzato a inizio dicembre, da Italia viva al partito autonomista.

(Nella foto di repertorio in copertina: maggioranza consiliare e giunta quasi al completo, a seguito dell’approvazione del bilancio previsionale, 28 dicembre 2023)