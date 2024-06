Primo piano Elezioni europee, ad Augusta affluenza definitiva in calo di 5 punti e mezzo di

AUGUSTA – Chiuse le operazioni di voto per le elezioni europee alle ore 23 di domenica 9 giugno, secondo e ultimo giorno, arriva il dato dell’affluenza definitiva, mentre si procede speditamente con lo scrutinio.

Vota il 33,16 per cento dei 31.242 aventi diritto, pari a 10.360 votanti, 5,68 punti in meno del dato delle precedenti elezioni europee del 2019.

Un’affluenza decisamente inferiore alla media nazionale pari al quasi definitivo 49,65 per cento (-6,46 punti rispetto al 2019), ma anche alla media siciliana pressoché definitiva del 37,66 per cento (+0,01 punti) e a quella nella provincia di Siracusa pari al 34,13 per cento (-2 punti).

Il comune del Siracusano con l’affluenza più bassa è stato Buccheri, dove si sono recati a votare solo il 20,94 per cento degli aventi diritto, seguito da Noto con il 26,33 per cento. Quello con l’affluenza maggiore, dopo il 57,78 per cento di Pachino in cui però si sono tenute contestualmente le elezioni amministrative, è il comune di Sortino, che ha fatto registrare il 45,29 per cento dei votanti, seguito a stretto giro dal 44,91 per cento di Melilli.