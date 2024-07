Politica Augusta, disagi rinnovo carta d’identità: l’avviso e la mozione di

AUGUSTA – Il consigliere comunale del Partito democratico, Giancarlo Triberio rende noto di aver presentato una mozione, “in risposta ai recenti disservizi riscontrati presso l’Ufficio carte d’identità“.

La mozione propone due misure per far fronte alle criticità dell’ente locale in particolare nei rinnovi delle carte d’identità, tant’è che ieri la responsabile del secondo settore, a cui fa capo il servizio Anagrafe, con formale avviso all’utenza, ha comunicato che “saranno evase le richieste di rinnovo delle sole carte d’identità in scadenza nei successivi 60 giorni“. Un ordine di servizio che, secondo quanto afferma Triberio, non terrebbe conto della “normativa europea 2019/1157 per la dismissione delle carte identità cartacee anche se non scadute“.

Il consigliere di minoranza rileva “ritardi significativi e disagi per i cittadini, soprattutto per chi deve affrontare viaggi per motivi di salute e lavoro“, pertanto suggerisce, nella mozione di indirizzo, due interventi.

L’istanza prevede “il potenziamento del personale attraverso la modifica della pianta organica attuale con l’implementazione di nuovi operatori specializzati per l’Ufficio carte d’identità, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini“. Inoltre, “la implementazione di un sistema di prenotazione online e in presenza presso l’ufficio“, “che permetta ai cittadini di fissare un appuntamento per il rilascio o il rinnovo della carta d’identità, eliminando così le lunghe code e i tempi di attesa agli sportelli. Altresì di riservare in ogni giornata di apertura al pubblico il 20 per cento di prenotazione ai diversamente abili, over 75 e bambini fino ai 5 anni“.

“Abbiamo ascoltato le lamentele dei cittadini – conclude Giancarlo Triberio – e riteniamo indispensabile agire prontamente per risolvere queste problematiche ormai giornaliere e persistenti da tempo e nonostante gli sforzi di abnegazione del personale con gli attuali strumenti a loro disposizione non sono nelle condizioni di soddisfare le richieste. Con il potenziamento del personale e l’implementazione delle prenotazioni, miriamo a rendere il servizio più efficiente e meno oneroso per tutti“.

“Un’amministrazione forse troppo distratta ad organizzare eventi e a fare dirette e proclami sui social – aggiunge il consigliere d’opposizione – quando incombe una disastrosa gestione dei servizi essenziali ai cittadini“.