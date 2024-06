Primo piano Augusta, interrogazione concerti San Domenico, replica dalla maggioranza: “Superate 50mila presenze” di

AUGUSTA – Nel weekend è stata resa nota alla stampa l’interrogazione consiliare, presentata da quattro consiglieri comunali della minoranza, sulle “spese effettuate per i festeggiamenti della festa in onore di San Domenico 2024“. Dopo quarantott’ore arriva la replica a commento di una parte della maggioranza consiliare, che fa quadrato intorno al sindaco Giuseppe Di Mare e alla giunta.

L’interrogazione, sottoscritta da Giancarlo Triberio, Roberta Suppo, Uccio Blanco e Milena Contento, è rivolta all’amministrazione comunale, al segretario generale del Comune ed è indirizzata anche al Prefetto e alla Procura della Repubblica di Siracusa.

I quesiti posti, rispetto ai quali attendono risposta scritta e orale dagli interrogati, sono i seguenti: “quali contributi sono stati stanziati da Enti pubblici ed utilizzati dall’amministrazione per le spese per i festeggiamenti di San Domenico 2024“, se “ci sono stati sponsor privati e con quale cifra hanno contribuito direttamente presso le casse comunali o indirettamente attraverso servizi a supporto dei festeggiamenti di San Domenico 2024“, “con quale criterio sono stati scelti gli artisti e sono state contattate altre agenzie di produzione per valutare el loro offerte concorrenti“, “quanti sono i costi degli straordinari pagati ai dipendenti comunali per i festeggiamenti di San Domenico 2024“.

La nota congiunta diramata oggi da una parte della maggioranza è sottoscritta da sei consiglieri ritenuti, nei corridoi della politica, i più vicini al sindaco Giuseppe Di Mare (oltre al presidente del consiglio comunale Marco Stella), segnatamente Andrea Lombardo, Rosario Sicari, Paolo Trigilio, Margaret Amara, Peppe Tedesco e Federico Palazzotto.

“Apprendiamo dalla stampa – premettono – che l’opposizione ha ritenuto opportuno, attraverso un’interrogazione in Consiglio comunale, chiedere chiarimenti riguardo le fonti di finanziamento che sono state utilizzate per la realizzazione della festa di San Domenico“.

“Una festa di grande profondità spirituale alla quale, da qualche anno, è stata restituita la dignità che merita – rivendicano i sei consiglieri di maggioranza – Il sindaco Giuseppe Di Mare ha più volte chiarito, in contesti pubblici, da dove provenissero i fondi ma evidentemente qualcuno era volutamente “distratto”. La cosa che dovrebbe inorgoglire tutti è che la festa di San Domenico è la cartina di tornasole di una Amministrazione dinamica che sa come e dove attrarre fonti di finanziamento per rendere onori alla nostra Augusta, dalle piccole alle grandi necessità. Cose che fino a questo momento ad Augusta non erano mai esistite! Nemmeno quando a governare questa città erano gli stessi che oggi interrogano questa Amministrazione. Gli stessi che, dietro la scusante delle casse vuote, nascondevano la propria incapacità amministrativa di trovare fonti di finanziamento o di interloquire nella giusta maniera con le Istituzioni regionali e nazionali per promuovere i problemi o le necessità della città“.

“Siamo orgogliosi che questa Amministrazione abbia, per la prima volta, gioito di fondi che sono stati direttamente messi a bilancio della Regione siciliana come pochissimi comuni nella nostra Regione – sottolineano – Un modo di intendere la promozione del territorio che vede nell’esaltazione della cultura e della identità popolare un volano dal quale partire, come ormai da diversi anni a questa parte“.

“Rinnoviamo il sostegno a questa Amministrazione – concludono i sei – che è riuscita in poco tempo a donare a migliaia di nostri concittadini la possibilità di riappropriarsi di spazi e luoghi di aggregazione facendo diventare questi anche meta di attrazione turistica. Augusta, infatti, per l’intera settimana di San Domenico è stata sold-out per le strutture ricettive, con numeri importanti che superano le 50.000 presenze complessive durante tutta la settimana di spettacoli e che fanno ben sperare anche per l’estate augustana. Tutto questo è frutto di un’azione Amministrativa decisa e mirata che punta a valorizzare il nostro territorio e ridare dignità alla nostra grande identità, che sposiamo con immenso orgoglio“.

(Nella foto di copertina: pubblico di uno dei concerti nel programma dei festeggiamenti per San Domenico 2024)