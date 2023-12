Primo piano Augusta, Mangano aderisce al Mpa. Diventano 4 i consiglieri autonomisti di

AUGUSTA – Si aggiunge, oggi, Manuel Mangano (nella foto di repertorio in copertina) ai consiglieri comunali che allungano la lista di aderenti al Movimento per l’autonomia dell’ex governatore Raffaele Lombardo e che nella provincia aretusea vede plenipotenziario Peppe Carta, deputato regionale e sindaco di Melilli.

“Dopo giorni di discussione e di lavoro serrato al fine di tracciare un nuovo percorso politico – fa sapere Mangano in una nota – dopo averne a lungo discusso, ho scelto di accogliere l’appello a me più naturale, quello moderato e riformista, aderendo al movimento popolari e autonomisti“.

Il giovane consigliere comunale, renziano di lungo corso, era stato nominato subito dopo le elezioni regionali (a cui ha partecipato da candidato) a coordinatore provinciale di Italia viva, partito da cui si è dimesso a metà novembre. Alle elezioni amministrative di tre anni fa, era invece stato eletto nella lista civica “Augusta coraggiosa” a sostegno della candidatura a sindaco di Massimo Carrubba, poi rimasto fuori dal ballottaggio ma nominato lo scorso anno capo di gabinetto proprio del sindaco di Melilli.

“Non posso più accettare che la Sicilia, terra dal potenziale fuori misura, sia relegata a tema di quarto ordine dai governi nazionali – motiva l’ex consigliere renziano, ora in un partito del centrodestra siciliano – mentre le nostre città scivolano in basso nelle classifiche della vivibilità e i miei coetanei continuano a scappare. Partiremo con un grande lavoro dalla città di Augusta, per lanciare il nostro modello in tutte le comunità in cui Mpa continua a crescere e raccogliere adesioni. Avere a fianco l’esperienza e la visione politica dell’on. Carta, ci permetterà di giocare colpi di fuoriclasse, i fatti parlano chiaro“.

Il Mpa, che ad Augusta è coordinato da Seby Pustizzi, avrà quindi un gruppo consiliare, in seno alla maggioranza che sostiene l’amministrazione Di Mare. “Rispetto al neo gruppo dell’Mpa in consiglio comunale ad Augusta – aggiunge Mangano – sarà nostra cura comunicare nelle prossime ore quanto necessario per essere chiari sin da subito nei confronti dei cittadini“.

Il costituendo gruppo consiliare del Mpa, preannunciato da Peppe Carta in un comunicato stampa dello scorso 24 novembre, vede attualmente confermati, oltre a Mangano, il consigliere-assessore Peppe Montalto che aveva lanciato per primo l’appello autonomista e i consiglieri Giuseppe Assenza e Roberto Conti. Completa la squadra autonomista l’assessore Pippo Spanò, che ha dichiarato la sua appartenenza con il suddetto recente comunicato, insieme ad Assenza e Conti, pochi mesi dopo il suo ingresso da “civico” nella giunta Di Mare.

Nell’aula consiliare resterebbero invece distinti, con la lista civica di elezione, “Attiva mente“, il consigliere-assessore Biagio Tribulato e la consigliera Margaret Amara.