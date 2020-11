Primo piano Augusta, il sindaco Di Mare annuncia una stretta sui controlli anti-Covid. “Perdonatemi se faremo qualche multa” di

AUGUSTA – Sono 100 gli augustani attualmente positivi al Covid-19, secondo l’aggiornamento comunicato ieri sera dal sindaco Giuseppe Di Mare con il consueto videomessaggio a mezzo social network. Sono tre meno del “picco” dei 103 registrato la sera prima. La novità è l’annunciata stretta sui controlli territoriali, per quanto di competenza del primo cittadino, in merito al rispetto delle misure governative anti-Covid emanate negli ultimi giorni, con la Sicilia in area “arancione”.

“Stamattina (ieri mattina per chi legge, ndr) mi sono sentito con tutte le forze dell’ordine perché i controlli da oggi saranno sempre più forti e presenti – ha detto Di Mare – Perdonatemi se faremo anche qualche multa. È giunto il momento della responsabilità e del rigore“.

“La settimana scorsa, anche personalmente, ho visitato tutte le piazze della nostra città, tutti i mercati della nostra città – ha ricordato il sindaco – per vedere e per chiedere la massima responsabilità. Capite che la situazione adesso deve essere tenuta sotto controllo con tutti gli strumenti a disposizione, anche quelli che fanno capo alle sanzioni. Lo faremo ma siamo sicuri che, con la collaborazione di tutta la cittadinanza, potremo anche evitarlo – ha concluso – È una battaglia che insieme vinceremo ed è per questo che vi chiedo la massima responsabilità“.