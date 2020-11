Primo piano Augusta, Covid, superata soglia psicologica dei cento contagiati: sono 103 gli attuali positivi di

AUGUSTA – Viene superata per la prima volta la soglia psicologica dei cento soggetti attualmente positivi al Covid-19 nel territorio comunale, che questa sera risultano cresciuti a 103. L’aggiornamento del numero è stato divulgato dal sindaco Giuseppe Di Mare.

Ventotto contagiati in più rispetto all’ultima comunicazione ufficiale, risalente a tre giorni fa. Ieri mattina, all’esito della prima campagna di screening della popolazione scolastica con metodo drive-in in città, erano stati rilevati soltanto 3 casi positivi su 407 cittadini che si sono sottoposti volontariamente all’esame del tampone rapido.

“Il virus è davvero subdolo e sempre in agguato – scrive stasera il sindaco sulla sua pagina social – Proteggiamo i nostri affetti, le nostre famiglie, i nostri anziani e le nostre vite. Evitiamo di essere lo strumento di contagio e usiamo le mascherine sempre. Vi raccomando tanta, tanta prudenza“.

Nel frattempo, il reparto Covid per pazienti non gravi all’ospedale “Muscatello”, riaperto appena una settimana fa, conterebbe già una ventina di positivi ricoverati, su 40 posti letto programmati, pazienti perlopiù smistati dal sistema sanitario catanese per alleggerire la pressione degli ultimi giorni.

(Foto di copertina: generica)