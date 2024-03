Primo piano Augusta, inaugurato il “Giardino del donatore” con installazione artistica di specchi di

AUGUSTA – È stato inaugurato stamani il “Giardino del donatore“, riqualificando l’aiuola tra piazza Fontana e viale America all’ingresso della Borgata, su idea della Fratres di Augusta, che ha donato l’installazione artistica, e su progettazione del Comune.

Presenti al taglio del nastro il sindaco Giuseppe Di Mare, insieme all’assessore ai lavori pubblici Pippo Spanò, ai tecnici comunali, nonché a diversi consiglieri ed ex assessori comunali tra cui Rosario Sicari che seguì le fasi iniziali, inoltre il presidente del “comitato commercianti quartiere Borgata” Peppe Di Masi. In rappresentanza della Fratres, oltre al presidente del gruppo donatori locale Luigi Nicosia, accompagnato da alcuni componenti del direttivo, anche la presidente regionale Fratres Sicilia, Liliana Dipasquale.

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta “Evergreen snc” di Acireale (Catania), dopo l’affidamento formalizzato lo scorso 7 dicembre, per un totale lavori al netto del ribasso d’asta offerto (16,11 per cento), comprensivi di aumento dovuto a una recente perizia di variante, pari a 44mila 515 euro oltre Iva al 10 per cento.

La fonte di finanziamento è stata individuata nella quota di riparto pari a 55mila 124 euro, assegnata annualmente al Comune di Augusta a seguito della prima legge di bilancio del governo Conte bis (2019) che tra l’altro istituì questo contributo per investimenti in infrastrutture sociali al Sud a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione 2014-2020).

L’area interessata dalla riqualificazione vede alle spalle il nuovo muro di cinta dell’ex campo sportivo “Fontana”, oggetto da quasi due anni dei lavori di messa in sicurezza permanente del terreno seguiti dalla struttura commissariale nazionale per le bonifiche, e una “casetta dell’acqua” sul lato di viale Italia. Le palme che vi erano stato trapiantate, precedentemente ai lavori, sono state asportate “a causa del loro progressivo deperimento dovuto all’attacco di agenti patogeni“, come specificato nell’elenco dei lavori in variante.

Adesso nell’area si distinguono una grande goccia di sangue stilizzata riprodotta sul terreno, diverse giovani piante arboree, che verranno illuminate da sfere da giardino a carica solare. In particolare, stamani è stata svelata l’installazione artistica fatta di acciaio e specchi dal titolo “Il dono”, omaggio della Fratres di Augusta. È stata progettata dagli architetti Fabio Purgino e Antonella Attinasi sul tema della donazione del sangue e realizzata dal fabbro Domenico Giunta e dal vetraio Renzo Vincenti. La peculiarità dell’installazione risiede nella resa di un effetto ottico particolare: “Si vuole sottolineare il concetto di forza vitale intesa come unione infinita di vite – spiegano i due progettisti in una nota – Il donare, a livello simbolico, ci induce verso l’unione di punti – quest’ultimi equiparabili a noi esseri umani – per dare luogo all’infinita retta della vita, dunque si vuole tradurre questo concetto nella materializzazione della retta stessa“.

Da sinistra: Luigi Nicosia, Liliana Dipasquale

Visibilmente soddisfatto il presidente della Fratres di Augusta, Luigi Nicosia, che inaugura in rappresentanza dei donatori del gruppo questo “Giardino del donatore”, dopo un 2023 in cui l’associazione di volontariato con sede in via Gramsci ha centrato gli obiettivi del superamento di duemila donazioni annuali di sangue intero o plasma e il primato regionale quale primo gruppo Fratres in Sicilia per raccolta sangue ed emocomponenti.

“La Fratres ha realizzato un grande sogno – dice Nicosia a La Gazzetta Augustana.it – Abbiamo finalmente un luogo bellissimo che evidenzia il grandissimo ruolo sociale dei donatori di sangue, da evidenziare per sensibilità e altruismo. Siamo convinti che questo “Giardino” e l’installazione di arte moderna possano veicolare ancor di più il messaggio di sensibilizzazione verso la donazione”.