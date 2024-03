Primo piano Augusta, concerto dei Gemelli Diversi per l’antivigilia di San Domenico di

AUGUSTA – L’hip hop dei Gemelli Diversi in concerto in piazza Castello, ai giardini pubblici, per la serata di antivigilia della festa di San Domenico, mercoledì 22 maggio.

Questo il primo annuncio del sindaco Giuseppe Di Mare, subito dopo l’approvazione in giunta del “programma di massima” dei festeggiamenti di fine maggio in onore del santo patrono, che per questa edizione confermerebbe i patrocini onerosi degli assessorati regionali sia del Turismo che delle Autonomie locali, nonché dell’Ars e dell’Adsp del mare di Sicilia orientale.

Il programma deliberato non indica ancora gli artisti per gli eventi serali, tra concerti e spettacoli, ma lascia intendere che questi dovrebbero interessare piazza Castello tutte le sere da sabato 18 maggio a venerdì 24 maggio, giorno della festa del patrocinio di San Domenico. Il concerto dei Gemelli Diversi non sarebbe quindi l’unico.

La band milanese nata alla fine degli anni novanta, tra hip hop e funk, arrivò subito al successo con il singolo Un attimo ancora, e fu protagonista della scena musicale nazionale per tutta la prima decade dei Duemila. Ridotti a duo dal 2013 con Thema e Strano, i Gemelli Diversi hanno prodotto l’ultimo album nel 2016, col titolo Uppercut. Il duo è tornato alla ribalta un mese fa, al 74° Festival di Sanremo, dove l’astro nascente Mr. Rain, in gara, li ha portati sul palco dell’Ariston per la sera dei duetti.

Thema e Strano si esibiranno quindi ad Augusta il prossimo 22 maggio, dopo aver già “sfiorato” il territorio avendo cantato lo scorso anno per la festa di San Michele Arcangelo a Villasmundo, frazione di Melilli. Saranno preceduti sul palco, nel cuore dei giardini pubblici, dalla voce augustana di Giorgia Fazio.