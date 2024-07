Primo piano Augusta, un concerto lirico per la nuova piazza al Monte intitolata a Marcello Giordani di

AUGUSTA – Si avvicina la serata inaugurale con concerto per la nuova piazza di Monte Tauro, insistente su viale Epicarmo Corbino (dinanzi a via Vittorini), che sarà intitolata a Marcello Guagliardo in arte Giordani, tenore augustano di fama internazionale prematuramente scomparso il 5 ottobre 2019 all’età di 56 anni.

Riqualificando un’area in stato di degrado, si è ultimata nelle ultime settimane la prima piazza del sempre più popoloso quartiere, la quale vede al centro una fontana a raso pavimento, panchine e altri arredi urbani e intorno stalli di sosta per auto.

L’attribuzione della denominazione alla piazza, mentre era in corso di realizzazione, è stata stabilita con delibera della giunta comunale del 14 dicembre 2023, nelle more dell’autorizzazione prefettizia poi arrivata.

Il progetto definitivo-esecutivo per la riqualificazione dell’area risale al 7 settembre 2022 con un quadro economico complessivo di 211mila 288 euro, rettificato in 176mila 457 euro (di cui 135mila 659 euro per lavori) all’atto dell’inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche, impegnando quindi quest’ultima somma a valere sul bilancio comunale 2023. I lavori, a seguito di affidamento diretto del 19 luglio 2023, li ha svolti la “Dkg srl” di Augusta, che aveva offerto il maggior ribasso (fra i tre operatori consultati) del 2,25 per cento pari a 127mila 616 euro.

Per inaugurare la piazza e suggellare l’intitolazione a Marcello Giordani, sabato 13 luglio alle ore 20,30, è in programma un concerto lirico dal titolo “Dolce notte! Quante stelle!“, inserito nel cartello comunale estivo “Augusta d’estate“. Si esibiranno tanti artisti, dell’accademia canoro-musicale Yap fondata dal tenore e non solo: i soprani Marianna Cappellani, Maria Luisa Lattante e Noemi Muschetti, l’attore Bruno Torrisi, il baritono Gianni Giuga, il tenore Enrico Terrone Guerra, i pianisti Manuel Cicero e Gabriel Connelli, il cantante Michele Guagliardo e il chitarrista Salvo Maglitto, accompagnati dai pianisti Rosario Cicero e Ivan Manzella. Presenterà la giornalista Michela Italia, che ha recentemente redatto una inedita tesi di laurea magistrale sulla carriera di Marcello Giordani, per il quale condusse i suoi ultimi eventi di successo in terra di Sicilia. Alla serata sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore a cultura e toponomastica Pino Carrabino.