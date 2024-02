Primo piano Augusta, Fratres: superate le 2mila donazioni in un anno di

AUGUSTA – Superate le duemila donazioni di sangue intero o plasma nel 2023. Questo l’ennesimo obiettivo perseguito e centrato dalla Fratres di Augusta, realtà associativa con 39 anni di attività di volontariato nel territorio, una sede moderna e in continuo aggiornamento tecnologico alla Borgata nonché un’autoemoteca.

Sono stati elaborati i dati relativi all’anno passato, delineando un quadro sempre più incoraggiante sulla cultura della donazione del sangue ad Augusta. Il numero totale dei soci al 31 dicembre scorso è di 1.113, di cui 1.086 donatori attivi nel 2023, ben 73 in più rispetto ai 1.013 del 2022 quando per la prima volta si è superata la soglia dei mille. La crescita più importante è stata rilevata nella fascia d’eta tra i 46 e i 60 anni, con 48 donatori in più.

Complessivamente sono state effettuate 2.045 donazioni, dato record per la città, con un incremento di 90 accessi rispetto al 2022.

La Fratres di Augusta offre alcuni servizi gratuiti ai donatori associati, tra i quali da un paio d’anni la visita cardiologica con Ecg e la fornitura di integratori di ferro, registrando, nel 2023, 80 visite cardiologiche gratuite. Tra le iniziative di rilievo, le borse di studio da 2.200 euro complessivi bandite dall’associazione, in memoria di Sebastiano Saluta, e assegnate ai tre studenti del triennio finale del Liceo “Megara” più meritevoli del precedente anno scolastico.

“Il contributo dei donatori è fondamentale, tale generosità ci consente di continuare a fornire supporto vitale ai pazienti che necessitano di sangue ed emocomponenti – riferisce il presidente Luigi Nicosia – Ringrazio ogni singolo donatore per la solidarietà e il gesto di amore verso il prossimo“.

“Un ringraziamento particolare – aggiunge – va al dottor Di Fazio e ai tecnici dell’ospedale “Muscatello” e del nostro punto di raccolta, per il lavoro professionale e dedicato che garantisce la sicurezza e l’efficacia della raccolta del sangue. Infine, desidero ringraziare tutto il nostro team di volontari, per l’impegno, la disponibilità e la passione: il motore che fa funzionare la Fratres di Augusta“.

I donatori associati alla Fratres di Augusta possono donare tutti i giorni al Centro trasfusionale dell’ospedale “Muscatello” oppure la domenica quando previsto presso l’Unità di raccolta fissa della Fratres, la moderna struttura che si trova in via Gramsci 15-17.

(Foto di copertina: repertorio)