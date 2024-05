Primo piano Augusta, nuovo ponte sul Porcaria, il progetto (fornito da privati) trova copertura finanziaria di

AUGUSTA – Sarà finanziata con risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, stanziate a seguito delle alluvioni di ottobre e novembre 2021, la realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Porcaria, che metta fine ai disagi dei residenti della contrada Gisira o degli utenti dell’area costiera e ai rischi derivanti dalla periodica invasione di acque, fango e detriti sul ponticello esistente.

È il sindaco Giuseppe Di Mare a dare notizia, oggi, nel ringraziare il ministro Nello Musumeci e i dirigenti del dipartimento regionale della Protezione civile, che Augusta ha ottenuto “un finanziamento di 900.000 euro che consentirà un intervento di risistemazione dell’attraversamento del torrente Porcaria“.

“L’idea di un nuovo ponte che attraversa una zona oggi molto popolata e sottoposta a isolamenti a seguito di alluvioni o di condizioni meteo avverse è di questa amministrazione – rivendica il sindaco Di Mare – Abbiamo preparato un progetto che oggi è stato finanziato: anche questo è l’ennesimo risultato di una buona amministrazione“.

L’opera viaria auspicata da anni doveva essere finanziata, in tutto o in parte, dalla società titolare di un piano di lottizzazione di iniziativa privata per la realizzazione di nuove villette in contrada Gisira. Si tratta della “Gestim 2007 srl”, con sede a Cagliari, che si era anche fatta carico di fornire al Comune a titolo gratuito i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo.

Tant’è che nel maggio del 2022 la giunta Di Mare ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto da ingegnere incaricato dalla società cagliaritana, con un quadro economico dell’importo complessivo di 998mila 442,50 euro, di cui 854.581,90 euro di importo lavori complessivo e 143.860,60 euro di somme a disposizione dell’amministrazione.

“Quando è stato fatto il progetto esecutivo, da parte anche della società – dichiara il primo cittadino a La Gazzetta Augustana.it – ci si è accorti che il prezzo (per la realizzazione del ponte, ndr) era di gran lunga superiore agli oneri di urbanizzazione, che erano inferiori a 200mila euro, quindi poi questi sono stati versati e utilizzati dal bilancio comunale“.

Ecco che risulta decisiva, dopo altri due anni di attesa, l’attuale rimodulazione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, a seguito dell’ordinanza del capo della protezione civile (numero 1.067 del 5 febbraio 2024) “per favorire e regolare il subentro della Regione siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici” verificatisi anche nel Siracusano tra ottobre e novembre del 2021.

Nel frattempo, nell’aprile dello scorso anno, il Comune ha provveduto ad aggiudicare i necessari lavori di messa in sicurezza dell’attuale ponticello in cemento armato per un costo complessivo di circa 42mila euro (Iva compresa) a valere sul bilancio comunale 2023.

“Grande risultato e grande attenzione – sono le parole di ringraziamento del sindaco Di Mare nella nota diramata oggi – dal Governo, dal ministro per la Protezione civile e le politiche del Mare, on. Nello Musumeci, e soprattutto dal Dipartimento regionale di Protezione civile per al nostra città. Ringrazio l’ing. Salvatore Cocina, dirigente generale del Dipartimento della Protezione civile di Palermo, e l’ing. Biagio Bellassai, dirigente del Servizio S.05 del Dipartimento della Protezione civile di Siracusa per aver fatto sì che Augusta ottenesse un finanziamento di 900.000 euro“.

(Nella foto di repertorio in copertina: lo straripamento del Porcaria sul ponticello, il 26 ottobre 2021)