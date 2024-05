Primo piano Augusta, si chiudono oggi i festeggiamenti per San Domenico. I ringraziamenti dell’amministrazione di

AUGUSTA – Con la “conservata“ del simulacro di San Domenico nella chiesa dedicata, nel tardo pomeriggio di questo venerdì 31 maggio, si chiudono oggi i solenni festeggiamenti in onore del santo protettore e patrono di Augusta.

Nei giorni scorsi, dopo l’ultimo concerto del corposo programma di spettacoli che lo hanno portato a definire quella di quest’anno “una delle edizioni della festa del santo patrono più belle, che resterà nella storia della nostra città“, il sindaco Giuseppe Di Mare ha espresso così il suo ringraziamento, tramite i consueti canali social.

“Sono e sarò sempre riconoscente – ha affermato – alla mia gente, alla mia Augusta, alla mia giunta, ai miei consiglieri comunali, ai miei collaboratori, al mio staff ma soprattutto sarò sempre riconoscente ad ognuno di voi che in questi lunghi quattro anni da sindaco della mia città, non mi avete mai fatto mancare il vostro sostegno con un saluto, un abbraccio, una pacca sulla spalla, un rimprovero o un “Sindaco quando la fai questa cosa o quest’altra…”. C’è un futuro per Augusta, ho creduto sempre in questo e oggi ne ho la prova! Il percorso è tracciato e la cosa più bella è che lo percorreremo tutti insieme, come abbiamo fatto fino a questo momento, sostenendoci a vicenda passo dopo passo“.

Anche per l’assessore Pino Carrabino, che detiene le deleghe a Cultura, Tradizioni e Promozione del territorio, si è trattato di “una edizione che rimarrà certo nei ricordi più cari per la bella sinergia tra le istituzioni e le diverse realtà associative laicali, ecclesiali e del volontariato cittadino“.

In una nota diramata oggi, alla conclusione dei festeggiamenti religiosi, dichiara: “Ai puntuali ringraziamenti del nostro sindaco Giuseppe Di Mare non posso esimermi dal formulare la mia sincera gratitudine a quanti mi hanno cooperato nella lunga e laboriosa genesi di un programma ricco e articolato, che ha registrato la corale soddisfazione della cittadinanza e di quanti hanno raggiunto la nostra Augusta per partecipare ai diversi momenti del rituale laico e religioso. Tutto questo è stato possibile grazie alle attenzioni di cui gode, oggi, la nostra bella Augusta. Senza dubbio il ricco e articolato programma è stato possibile grazie alle contribuzioni degli Assessorati della Regione siciliana, all’Autorità di sistema portuale e ai diversi Enti privati che supportano l’azione amministrativa. Ai colleghi assessori, ciascuno per le proprie competenze, pronti ad intervenire in relazione alla necessità e criticità, unitamente ai consiglieri comunali che hanno dato la propria disponibilità nell’occuparsi di specifiche problematiche“.

Quindi l’assessore fornisce un lungo elenco di ringraziamenti, che rendono un’idea della cosiddetta macchina organizzativa e dei soggetti impegnati per consentire il regolare svolgimento del programma di eventi, religiosi e laici, svolti tra il 12 e il 31 maggio.

“Il mio grazie sincero – inizia Carrabino – alla dirigente del settore dott.ssa Lilli Passanisi, al team dell’assessorato dott.ssa Carmela Tringali e Natascia Gandolfo che mi hanno supportato in ogni fase organizzativa. Allo staff dell’ufficio del sindaco, al dott. Enzo Di Tommaso e alla sig.ra Farina per la preziosa e pronta disponibilità riservata senza alcun limite di tempo e d’orario. Al geom. Massimo Sulano, al geom. Marco Arezzi e al consigliere Marco Niciforo per gli aspetti legati alla stesura della documentazione tecnica finalizzata al rilascio delle autorizzazioni.

Ai giovani del Comitato festeggiamenti guidati dall’instancabile padre Alfio Scapellato e con la discreta presenza di don Daniele Baggieri per l’entusiasmo e la sintonia nei rapporti che hanno visto, pur nel rispetto dei ruoli, la civica amministrazione e la realtà ecclesiale nel comune interesse di fare bella e grande la festa del santo patrono.

Al Comando della Polizia locale, al comandante Salvatore Daidone e a tutte le donne e gli uomini che nonostante la gran mole di lavoro non si sono risparmiati nel garantire il regolare svolgimento del programma. A tutte le forze dell’ordine, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria per i servizi che hanno permesso di poter vivere con serenità i giorni della festa. Alla Marina militare: al comandante marittimo Sicilia amm. Andrea Cottini, agli ammiragli delle Forze di pattugliamento e dell’Arsenale, al comandante della Capitaneria di porto, Lino Morello per il prezioso apporto e nel rendersi disponibili con straordinaria collaborazione.

A tutte le associazioni di volontariato (nella foto di copertina, ndr) che per lunghe giornate ed altrettante nottate hanno garantito un servizio ineccepibile per la sicurezza della comunità. All’imprenditore Alfio Fazio per aver ancora una volta messo a disposizione l’area del porto turistico per il regolare svolgimento dello spettacolo pirotecnico quale degna conclusione dei festeggiamenti. Al caro amico Alessio La Torre, instancabile fucina di idee, sempre pronto al mio fianco a spendersi senza alcuna riserva, a lui il mio grazie per la sincera amicizia.

Infine mi sia consentito un grazie speciale a quanti hanno condiviso con quotidianità ogni esigenza organizzativa con lealtà e rigore professionale ed hanno supportato la mia azione finalizzata alla cura di ogni singolo momento del complesso rituale: al dirigente del commissariato di p.s. dott. Marco Naccarato, al responsabile della funzione amministrativa assistente Roberto Solaro e al comandante della stazione Carabinieri luogotenente Paolo Cassia“.

“Come comunità cittadina – conclude l’assessore – possiamo sentirci tutti indistintamente orgogliosi per aver onorato il Santo Patrono sotto l’aspetto religioso, caritativo, culturale, ludico e folklorico. Con la festa di San Domenico abbiamo esaltato l’identità civica e religiosa della nostra città. Ciò che è prevalso è l’amore per la nostra Augusta che ancora una volta si è resa protagonista indiscussa“.