Primo piano Augusta, Peppe Bellistri scrive ai concittadini prima del rientro al Real Madrid di

AUGUSTA – Ci scrive Giuseppe Bellistri, augustano classe ’87, arrivato alla ribalta mediatica ben oltre la dimensione locale nel corso della stagione calcistica europea conclusa. È infatti uno dei preparatori atletici del Real Madrid a guida Carlo Ancelotti, che lo scorso 28 maggio a Parigi ha conquistato la quattordicesima Champions league della sua leggendaria storia (vedi foto di copertina, Bellistri in alto al centro), terzo trofeo stagionale preceduto da quello della Liga e dalla Supercoppa di Spagna.

Nel suo giugno vacanziero Giuseppe o, meglio, Peppe è riuscito a trascorrere qualche settimana in città, per godersi famiglia, amici e concittadini, facendo visita alla Redazione de La Gazzetta Augustana.it e venendo ricevuto dal sindaco a palazzo di città, dove gli è stato consegnato il guidoncino del Comune. In ripartenza proprio oggi verso Madrid, ci tiene a trasmettere un messaggio ai concittadini, al fine di ringraziare per la calorosa accoglienza ricevuta.

“Augusta quest’anno mi ha accolto con grande affetto, stima e apprezzamenti di ogni genere. È stato commovente vedere quanti messaggi sono arrivati e rivolgo le mie scuse a coloro i quali non ho avuto il tempo di rispondere. Augusta è un paese fantastico, con pregi e difetti e come per qualsiasi altra cosa bisogna innamorarsene per godere dei primi ed accettare i secondi. Oggi parto e come ogni anno lascio la mia terra con nostalgia e un po’ di tristezza per il forte legame che a distanza di 12 anni continua a tenermi legato a questi posti meravigliosi. Con la certezza che l’abbraccio degli amici e della mia famiglia, e con la speranza che l’affetto mostrato da tutti voi, continui ad essere così forte sia nei momenti di “gloria” che nei momenti più duri che la vita mi riserverà.

Mi dilungo e quindi concludo prima di imbarcarmi e ricominciare un nuovo ciclo. Ci tengo a ringraziare tutti, un paese intero, dagli amici di sempre ai nuovi, dalla famiglia che mi ha sempre sostenuto e a chi ho avuto modo di incontrare per la prima volta in questo strano, tortuoso, estremamente difficile ma allo stesso tempo eccitante percorso. Sono e sarò sempre solo un semplice ragazzo augustano che ha lottato e sta lottando per un sogno, perché mai si arriva a destinazione. Sono anche un ragazzo fortunato per aver sempre avuto accanto una famiglia e degli amici straordinari che mi hanno dovuto “vivere a pezzetti” per tanto tantissimo tempo.

Spero di poter condividere ancora una volta nel mio futuro successi e sconfitte con la terra a cui rimarrò per sempre legato. Perdonate il sentimentalismo. Grazie davvero! A presto!“.