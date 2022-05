Primo piano Giuseppe Bellistri, l’augustano che ha alzato la coppa della Champions League di

AUGUSTA – Ieri notte, allo stadio di Parigi, c’era anche un augustano a celebrare da protagonista il trionfo del Real Madrid, vincitore della quattordicesima Champions league (ex Coppa dei campioni) della sua storia dopo aver prevalso in finale sul Liverpool per 1 a 0. È il preparatore atletico Giuseppe Bellistri, classe ’87, passato la scorsa estate dal Milan al Real al seguito del celebre preparatore Antonio Pintus.

Dopo i fenomenali giocatori blancos e Carlo Ancelotti, diventato ieri sera l’allenatore con più Champions in assoluto, anche l’augustano ha sollevato la “Coppa dalle grandi orecchie”, il trofeo continentale più ambito da chiunque si approcci al mondo del pallone, sul manto erboso o sugli spalti. Il suo commento sui social è di poche ma significative parole: “Qualcosa di incredibile“.

Bellistri, con il meticoloso lavoro svolto ad altissimi livelli dietro le quinte, si è così guadagnato il diritto di alzare il terzo trofeo stagionale, preceduto da quello della Liga neppure un mese fa e dalla Supercoppa di Spagna conquistata dal Real a gennaio.

Lo scorso ottobre è tornato ad Augusta, nell’aula magna dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, per un emozionante incontro con gli studenti. La prossima settimana tornerà in città per una meritata vacanza nella sua terra natia.