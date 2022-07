Primo piano Augusta, decimo anno a bordo della barca speciale di Salvo Ravalli di

AUGUSTA – Riprende il largo il natante speciale di 9,6 metri, adattato per accogliere persone in carrozzina, del campione paralimpico augustano Salvo Ravalli. Il progetto estivo non si è fermato neppure nello scorso biennio pandemico, tra un confinamento sanitario nazionale e l’altro, adottando tutte le cautele di volta in volta prescritte. E quest’anno celebra dieci anni.

Già dal mese in corso e fino a settembre, meteo permettendo, il noto paracanoista e i volontari della sua associazione “La forza di Salvo Ravalli” programmeranno alcune escursioni sia lungo il litorale di Augusta che di quello di Marzamemi (Pachino), in base alle richieste che perverranno alla pagina social del campione. Il natante può ospitare fino a tre persone in carrozzina, con i rispettivi accompagnatori, il tutto in sicurezza.

Le partenze con base ad Augusta sono previste dal porticciolo turistico sul lato di levante dell’Isola, consentendo agli ospiti l’accesso alla barca attraverso una apposita pedana, per poi raggiungere lo specchio acqueo antistante al Faro Santa Croce e le cosiddette “Acque verdi”. Si trasferirà, come negli anni scorsi, nella frazione balneare di Pachino per la settimana a cavallo di Ferragosto, a disposizione di associazioni che si occupano di disabilità tra la zona sud del Siracusano e il Ragusano.

“Ringrazio la famiglia Fazio, che mi dà l’opportunità del posto barca nel porticciolo, situazione ideale per salire a bordo e scendere dalla barca – ci riferisce Ravalli – Inoltre devo ringraziare tutti gli amici imprenditori che sostengono questi meravigliosi progetti a favore delle persone diversamente abili“.

Il plurimedagliato paracanoista, mentre coltiva il “sogno nel cassetto di ottenere una barca con un pozzetto più capiente, con possibilità per gli ospiti in carrozzina di mangiare a bordo“, cura il suo recupero per tornare alle gare. “La mia passione resta la paracanoa ma a livello agonistico sono fermo, al momento non mi sto allenando – ci confida – Sto facendo pace con il mio fisico, perché i carichi atletici degli anni scorsi, tra campionati italiani, europei e mondiali, con l’apice di Rio 2016, mi hanno duramente messo alla prova“.

(Nella foto di repertorio in copertina, estate 2021: Salvo Ravalli ospita in barca Meme Pagnini, campione del mondo di cable wakeboard categoria seated)