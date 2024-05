Primo piano Augusta, piano mobilità San Domenico, percorsi e orari linee bus navetta di

AUGUSTA – I piani straordinari di viabilità e mobilità del Comune per i festeggiamenti in onore di San Domenico, patrono della città, sono scattati nel weekend appena trascorso.

Il concerto di Arisa, domenica sera, è stato il primo di una serie di eventi di grande richiamo in piazza Castello, nel cuore dei giardini pubblici. Questo lunedì sera è attesa sul palco la giovane cantautrice varesina Clara Soccini, per un concerto che sarà aperto dalla voce augustana di Leandra Prato (ore 21).

Per ricordare i successivi spettacoli serali, mercoledì 22 maggio (ore 21,30) sul palco i Gemelli Diversi, preceduti dalla cantante augustana Giorgia Fazio; giovedì 23 maggio (ore 22) Max Gazzè e la Calabria Orchestra per la tappa del tour “Musicae Loci”; venerdì 24 maggio (ore 22) il cabaret di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia, preceduto dall’augustana Marzia Toscano con la sua band; sabato 25 maggio (ore 21,30) il concerto di Enrico Ruggeri.

È stato nel frattempo comunicato dall’amministrazione il piano di mobilità, avviato domenica pomeriggio, che prevede un servizio gratuito di bus navetta costituito da due linee attivate dal Comune con l’operatore “Eurotour” (vedi foto di copertina): una che fa la spola tra la Borgata (capolinea il piazzale tra il Polivalente e il Centro Caritas) e i giardini pubblici; l’altra dedicata all’Isola, servendo le due principali aree di sosta (piazza Maestri del Lavoro e piazzale delle Ancore). Una terza linea, offerta dal titolare del pubblico esercizio “Rosmarino Cafè” insistente sul lungomare Rossini, si aggiungerà nelle sole serate della vigilia e della festa patronale.

Quindi qui di seguito le linee attive (circolari), da domenica 19 maggio a sabato 25 maggio, escluso martedì 21 maggio, a partire dalle ore 17 fino al termine degli eventi.

Linea 1 “Borgata”: piazza Unità d’Italia, via Colombo, Porta spagnola, lungomare Rossini, piazza Unità d’Italia.

Linea 2 “Isola”: via Colombo, piazza Maestri del Lavoro, piazzale delle Ancore (Comando Marisicilia), via Xifonia, via Colombo.

Giovedì 23 e venerdì 24 maggio attiva anche la terza linea.

Linea 3 “Rosmarino”: lungomare Rossini, via Colombo, Porta spagnola, lungomare Rossini.

Per quanto concerne le linee ordinarie del trasporto pubblico locale, si ricorda che i bus dell’Ast in servizio, dalle ore 14 di giovedì 23 maggio alla mezzanotte di venerdì 25 maggio faranno tutti capolinea sul lungomare Rossini.