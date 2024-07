Primo piano Agnone Bagni, riapre il posto fisso stagionale dei carabinieri: sede e orari di

AUGUSTA – Come ogni estate, è aperto dall’1 luglio al 31 agosto un presidio temporaneo stagionale dell’Arma dei carabinieri nella località balneare di Agnone Bagni, frazione di Augusta.

Situato in uno stabile di proprietà privata al civico 29 del lungomare Agnone Bagni, viene messo a disposizione dal Comune di Augusta, che si fa carico del canone di locazione transitoria, pari quest’anno a 5.500 euro (spese e utenze incluse).

Nella scorsa settimana, alla presenza dei carabinieri della compagnia di Augusta, con il comandante Stefano Santuccio, e del sindaco Giuseppe Di Mare, è stata inaugurata la sede (vedi foto di copertina), nell’ambito di “attuazione del piano di potenziamento dei servizi di vigilanza per la stagione estiva 2024 – sottolineano i carabinieri – in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica“, presieduto dal prefetto di Siracusa, Raffaela Moscarella.

“Il presidio risponde alla necessità di una maggiore presenza e sicurezza nella località balneare – si legge ancora nel comunicato dell’Arma – ove durante i mesi estivi si registra un significativo aumento della popolazione prevalentemente proveniente dalla zona nord della provincia aretusea e dalla città di Catania“.

Il posto fisso osserva un orario di apertura al pubblico che va dalle ore 10 alle 13 e dalle 13,30 alle 18,30, mentre la vigilanza sarà effettuata con pattuglie a piedi e automontate, con “orari d’impiego flessibili, al fine di andare incontro alle esigenze di residenti, commercianti e turisti, per la prevenzione dei reati in genere“.