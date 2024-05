Primo piano Augusta, viabilità San Domenico, i divieti nell’Isola da oggi al 26. Deviazione al viadotto solo eventuale di

AUGUSTA – Entrano in vigore questo sabato 18 maggio le prime ordinanze concernenti le modifiche alla viabilità per i festeggiamenti, tra processioni nell’Isola e spettacoli serali in piazza Castello, in onore di San Domenico, patrono della città, che si concluderanno nella notte tra sabato 25 e domenica 26 maggio, ventiquattr’ore dopo lo spettacolo pirotecnico di chiusura.

Le diverse ordinanze di polizia municipale dispongono, in particolare per i sei eventi serali, divieti di circolazione e sosta veicolare in diverse vie del centro storico, l’interdizione al traffico solo eventuale del viadotto Federico II in direzione nord-sud (verso l’Isola), e la disponibilità gratuita per il trasferimento tra Borgata e Isola di due linee di bus navetta a carico del Comune e di una linea offerta da un pubblico esercizio insistente sul lungomare Rossini.

Ecco qui di seguito una sintesi delle modifiche temporanee alla viabilità, illustrate ieri l’altro in sede di conferenza stampa dall’assessore Peppe Montalto e, per la Polizia locale, dal comandante Salvatore Daidone e dall’ispettore capo Salvatore Ruma.

Dalle ore 7 di questo sabato 18 maggio alle ore 3 di sabato 25 maggio giardini pubblici off limits, essendo strade interne e piazzali interdetti alla circolazione veicolare e alla sosta, con rimozione forzata.

Dalle ore 16 di sabato 18 maggio alle ore 3 di sabato 25 maggio, sono inoltre vietate la circolazione veicolare e la sosta, con rimozione forzata, in via Colombo, nel tratto compreso tra via Epicarmo e via XIV Ottobre, in via Megara nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Colombo. Nello stesso periodo sono istituiti sei stalli per “disabili generici” proprio in via Colombo, nel tratto compreso tra le vie Epicarmo e Megara.

Vietata la circolazione veicolare nel viadotto Federico Il, in direzione di marcia nord-sud (da Borgata verso Isola), da domenica 19 a sabato 25 maggio tutti i giorni dalle ore 18,30 alle ore 2 del giorno successivo, ma solo “se le necessità di traffico e di sicurezza lo richiedano” prevedendo quale “percorso alternativo per residenti al centro storico” il corso Sicilia, lungomare Rossini, attraverso la Porta spagnola.

Dalle ore 14 di sabato 18 maggio alla mezzanotte di domenica 19 maggio, sono vietate la circolazione veicolare e la sosta, con rimozione forzata, in via Principe Umberto, nel tratto compreso tra via Colombo e via Roma.

Dalle ore 14 alle ore 24 di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 maggio, sono vietate circolazione veicolare e sosta in via Principe Umberto, nel tratto tra via Colombo e via Roma.

Martedì 21 maggio vietate circolazione veicolare e sosta in via Principe Umberto nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Roma dalle ore 14 alle ore 22, nel tratto compreso tra via Roma e via della Rotonda dalle ore 14 alle ore 20; medesimi divieti nelle due stradine laterali di piazza Duomo dalle ore 14 alle ore 22.

Dalle ore 10 di giovedì 23 maggio alle ore 8 di domenica 26 maggio, vietate circolazione veicolare e sosta, con rimozione forzata, in via Principe Umberto nel tratto compreso tra via Colombo e via della Rotonda; vietate dalle ore 14 di giovedì 23 maggio alle ore 8 di sabato 25 maggio anche nelle due stradine laterali di piazza Duomo.

Dalle ore 8 di giovedì 23 maggio alla mezzanotte di venerdì 24 maggio, è vietata la sosta con rimozione forzata in via Capitaneria e in piazza San Domenico ambo i lati nell’area antistante alla chiesa.

Dalle ore 14 di giovedì 23 maggio alla mezzanotte di sabato 25 maggio, vietate circolazione veicolare e sosta, con rimozione forzata, anche in via Garibaldi nel tratto compreso tra via XIV Ottobre e via Megara.

Vietate la circolazione veicolare e la sosta, per la prima volta, nel riqualificato lungomare Jonio tra piazza delle Grazie e il viadotto Federico II dalle ore 14 di venerdì 24 maggio alle ore 2 di sabato 25 maggio.

Infine, i bus dell’Ast in servizio per il trasporto pubblico locale, dalle ore 14 di giovedì 23 maggio alla mezzanotte di venerdì 25 maggio faranno tutti capolinea sul lungomare Rossini.

Ricordiamo che gli spettacoli musicali e di cabaret sono in programma tutti in piazza Castello, nel cuore dei giardini pubblici. Primo concerto domenica 19 maggio (ore 21,30) con Arisa; segue lunedì 20 maggio (ore 21) il concerto di Clara Soccini, che sarà aperto dalla voce augustana di Leandra Prato; mercoledì 22 maggio (ore 21,30) sul palco i Gemelli Diversi, preceduti dalla cantante augustana Giorgia Fazio; giovedì 23 maggio (ore 22) Max Gazzè e la Calabria Orchestra per la tappa del tour “Musicae Loci”; venerdì 24 maggio (ore 22) il cabaret di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia, preceduto dall’augustana Marzia Toscano con la sua band; sabato 25 maggio (ore 21,30) il concerto di Enrico Ruggeri.

In mezzo, martedì 21 maggio (ore 18), la quattordicesima edizione del Corteo storico “Alla corte di Federico II di Svevia”, a cura dell’istituto comprensivo “Principe di Napoli”, che parte dalla cittadella degli studi e si chiude in piazza Duomo.