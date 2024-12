Primo piano Augusta, realizzato murale dedicato a Emanuela Loi. Sarà inaugurato dal presidente dell’Ars di

AUGUSTA – Si terrà nella mattina di venerdì 6 dicembre, alle ore 10, la cerimonia di inaugurazione di un nuovo murale dedicato all’antimafia sul prospetto laterale, fronte Palajonio, di un edificio di corso Sicilia.

All’evento organizzato dal Comune di Augusta presenzierà Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana e della Fondazione Federico II.

L’opera raffigura Emanuela Loi, agente 24enne della Polizia di Stato, vittima, come il resto della scorta, della strage di via D’Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino.

Il murale (nelle foto di copertina, oggi alla vigilia dell’inaugurazione) è stato realizzato dall’artista augustana Giuseppa Fazio, autrice anche del vicino murale, inaugurato nel 2022 in occasione del 30° anniversario della strage di via D’Amelio, che ritrae Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nella posa immortalata in un celebre scatto del fotoreporter Tony Gentile.