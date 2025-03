Primo piano Augusta, ex chiosco del Sacro Cuore, demolito anche il corpo principale di

AUGUSTA – È stata demolita questa mattina la struttura in muratura dell’ex “chiosco del Sacro Cuore“, bene immobile confiscato nella disponibilità dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc). Si tratta del manufatto superstite alla rimozione dell’ampliamento abusivo con parti metalliche, eseguita quasi un anno fa.

È stato simbolo e punto di riferimento del quartiere per diverse generazioni. Come emerge dalla documentazione d’archivio del Comune, il chiosco originario era in legno e piantato nella piazza Sacro Cuore, con licenza per la vendita al minuto di bibite e dolciumi, gelati, acqua minerale.

Risale al 24 aprile 1961 la licenza numero 556 rilasciata dal Comune di Augusta al signor Domenico Piazza, che dava inizio a una attività nel quartiere fulcro dell’intera Borgata. Bevande dissetanti di ogni tipo, acqua di Seltz, caramelle, gelati e ghiaccioli colorati anche di produzione propria, granite, catenelle in plastica colorata. Nel periodo di Carnevale, il chiosco veniva adornato da numerose maschere di cartoncino con elastico: zorro, moschettiere, cowboy e fatine per le bambine.

La licenza fu ceduta il 4 ottobre 1972 dal signor Piazza alla figlia Serafina, che condusse l’attività per lungo tempo con la collaborazione del marito. Con l’avanzare dell’età, la signora Serafina ha ritenuto di dover cessare l’attività e, dopo un breve periodo di chiusura, ha ceduto a terzi il vecchio chiosco.

Da qui, un radicale intervento ha modificato la fisionomia dell’originaria struttura in legno con ampliamenti, trasformazioni fino alla definitiva chiusura, finché il chiosco non è finito confiscato, tra i beni gestiti dall’Anbsc.

A commento dell’intervento di stamani, il sindaco Giuseppe Di Mare dichiara: “Ringraziamo quanti hanno permesso di proseguire in quell’azione di riqualificazione del quartiere che abbiamo avviato sin dal nostro insediamento“.

“Nel progetto della nostra amministrazione – riferisce l’assessore al patrimonio Pino Carrabino – questa parte della piazza dovrà essere riqualificata per restituire decoro e dignità al quartiere. In precedenza abbiamo ottenuto la cessione da parte dell’ex Ina Casa delle strade a ridosso del complesso delle Case popolari attigue al chiosco che abbiamo potuto riasfaltare“.