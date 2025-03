Primo piano Augusta, lungomare Rossini, è pronto il nuovo marciapiede con “area belvedere” di

AUGUSTA – Sono ormai completati i lavori, iniziati a gennaio, sul lungomare Rossini per realizzare il marciapiede mancante lungo la passeggiata che collega il lungomare Granatello alla Porta spagnola, intervento su una lunghezza di poco più di 100 metri. Il sindaco Giuseppe Di Mare ha fissato l’inaugurazione per la mattina di mercoledì 2 aprile.

Realizzati un nuovo marciapiede e la ringhiera, che richiamano lo stile della passeggiata esistente. In prossimità del primo benzinaio, il marciapiede si allarga per una “area belvedere” con tre panchine. In mezzo al nuovo tratto, sono stati ridefiniti i due stalli per la ricarica di veicoli elettrici.

A eseguire i lavori la società “Cer srl” di Francofonte, che, nella trattativa diretta espletata sul Mepa, aveva offerto un ribasso del 2,35 per cento pari a 100mila 695 euro (compresa Iva al 10 per cento).

Il progetto esecutivo, denominato precisamente per la “prosecuzione della passeggiata architettonica marina e area belvedere sul lungomare Rossini”, era stato approvato dalla giunta lo scorso settembre, con un quadro economico di importo complessivo pari a 110mila 537 euro.