Primo piano Augusta, giostre di San Domenico, stabiliti sito e giorni di

AUGUSTA – Le tradizionali giostre per i festeggiamenti in onore del patrono San Domenico avranno ancora una volta a disposizione l’area del piazzale di via Buozzi, alla Borgata, per un periodo compreso tra domenica 18 e lunedì 26 maggio. Lo stabilisce una recente determina dirigenziale del sesto settore.

Gli esercenti dello spettacolo viaggiante (giostrai) interessati devono presentare le istanze agli uffici del Comune tramite il portale impresainungiorno.gov.it tra il 9 marzo scorso e il 9 maggio.

Come premesso nell’atto amministrativo, l’alternativa area di installazione per un “parco di divertimento”, individuata in passato nel piazzale di levante dei giardini pubblici, è esclusa principalmente da due provvedimenti: un’ordinanza sindacale del 2000 che su quel sito limita l’installazione di giostre a quelle di piccole dimensioni per bambini; due note del comando provinciale dei vigili del fuoco, datate 2010 e 2012, contenenti relazioni da cui si evince che l’area dei giardini pubblici “sembrerebbe non compatibile” con le giostre, “per motivi di pubblica sicurezza“.

Per quanto concerne l’ulteriore alternativa dell’estesa area a ridosso del campo sportivo “Fontana”, è ancora oggetto di lavori nell’ambito del cantiere per la messa in sicurezza permanente.

(Nella foto di repertorio in copertina: giostre in via Buozzi per San Domenico 2024)