Primo piano Tennis under 10, terzetto con neo campioncino siciliano porta il Nct Augusta alla fase nazionale di

AUGUSTA – Giovanni Fazio, Marco Blandino e Agnese Di Pino (nella foto di copertina) sono i tre under 10 del Nuovo circolo tennis (Nct) di Augusta qualificati alla fase nazionale del campionato a squadre di categoria organizzato dalla Fitp.

Lo scorso 4 giugno, i tre piccoli tennisti augustani hanno prevalso nello spareggio sui pari età del Ct Trapani, con la gara di doppio decisiva. Lo spareggio per il terzo posto regionale spalanca infatti le porte della fase nazionale, da disputarsi in una sede ancora da definire.

Grande entusiasmo è stato portato in dote al gruppo da Giovanni Fazio, che a fine maggio a Messina si è laureato campione siciliano Fitp under 10, dopo una settimana di gare a eliminazione diretta.

Giovanni Fazio

Un risultato preceduto dal quarto posto assoluto ottenuto dalla selezione siracusana nella Coppa delle Province, in aprile a Palermo, per la quale erano stati convocati, tra i tesserati del Nct di Augusta, lo stesso Giovanni Fazio, insieme a Giovanni Canigiula, Tommaso Romano, Julia Sciolto e Agnese Di Pino.

Motivi di soddisfazione per il Nuovo circolo tennis, presieduto dal maestro Leonardo Panarello, con i maestri, in ordine casuale, Mino Sciolto, Davide Panarello, Graziano Quartarone e il preparatore fisico Stefano Campisi. Ad oggi, il sodalizio sportivo augustano vanta la prima posizione in classifica regionale per risultati Tpra – Fit Junior Program.

E può guardare subito avanti con fiducia, se si considerano i piccoli tennisti che potranno essere protagonisti anche nel weekend in corso, nel campionato individuale Tpra – Fit Junior Program, che volge al termine con la fase regionale che deciderà i vari primati così come segue.

Per la categoria Red misto (nati 2016, 2017, 2018): Giulio Caramagno, Emanuele Tringali e Zeno D’Amico, rispettivamente primo, secondo e terzo classificati nella fase provinciale, saranno impegnati a disputare il master al “Circoletto dei laghi” di Messina.

Per la categoria Orange maschile (nati 2014, 2015, 2016): Giovanni Canigiula, primo classificato nella fase provinciale, disputerà il master presso l’ “Eschilo tennis club” di Gela (Caltanissetta).

Per la categoria Orange femminile (nati 2014, 2015, 2016): Maria Antonietta Caruso, prima classificata nella fase provinciale, disputerà il master al “Circolo tennis Calascibetta” (Enna). Meritevole di menzione Julia Sciolto (anno 2016), la più giovane della categoria, giunta terza nella fase provinciale sfiorando la qualificazione al master.

Per la categoria Super Orange maschile (nati 2013, 2014, 2015): Marco Blandino, secondo classificato nella fase provinciale, che disputerà il master presso il “Tennis club Città dei templi” (Agrigento).

Per la categoria Green maschile (nati 2011, 2012, 2013): Francesco Terranova, primo classificato nella fase provinciale, disputerà il master al “Circolo tennis Montekatira” (Catania).

Per la categoria Green femminile (nati 2011, 2012, 2013): Greta Pinto, prima classificata nella fase provinciale, disputerà il master presso il “Circolo tennis Modica” (Ragusa).