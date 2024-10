Primo piano Kiwanis ad Augusta, doppio avvicendamento del presidente club e del luogotenente governatore di

AUGUSTA – “Passaggio della campana” al Kiwanis club Augusta, venerdì 4 ottobre scorso, tra il presidente uscente Giuseppe Russo e il presidente per l’anno sociale 2024-2025 Luca Vita. Si è tenuto altresì il passaggio di consegne tra il luogotenente governatore uscente della divisione “Sicilia 3 sud-est” Giovanni Occhipinti, del club di Modica, che ha passato le insegne ad Antonello Forestiere, subentrante, del club di Augusta. La divisione “Sicilia 3 sud-est” comprende i club di Augusta, Siracusa, Lentini, Modica, Vittoria, Scicli, Ragusa, Kamarina, “Priolo-Melilli Monti Climiti”.

All’evento, coordinato dal cerimoniere Salvatore Cannavà, hanno presenziato i seguenti dirigenti kiwaniani: il governatore del Kiwanis distretto Italia-San Marino Stefano Farese, giunto da Torino, accompagnato dalla segretaria del distretto Nicoletta Funghi, giunta da Roma; l’immediato past governatore Salvatore Chianello e il tesoriere del distretto Carlo Assenza; numerosi chair del distretto, past luogotenenti governatori e officer dei club della divisione “Sicilia 3 sud-est” e dei club di Zafferana Etnea e Paternò.

Sono intervenuti per un saluto il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare e l’assessore alla cultura Pino Carrabino. Hanno presenziato altresì il contrammiraglio Giovanni Torre, direttore Marinarsen e presidente del Circolo Ufficiali della Marina militare “Vandone”, le rappresentanze del Comando Marisicilia e della 4ª Divisione navale-Comforpat e gli officer di tutti i club service cittadini.

Il presidente uscente Russo ha ripercorso, anche attraverso un video, le attività svolte nel corso dell’anno sociale, evidenziando quelle in favore delle scuole di Augusta, con numerosi eventi sulla lotta al bullismo e sicurezza stradale.

Il presidente entrante Vita ha anticipato i temi del nuovo anno sociale dedicati alla cultura, arte e storia, al trapianto di organi, ai bambini dell’infanzia abbandonata, giovani e istruzione scolastica, informazione e prevenzione delle devianze giovanili e il contrasto ad anoressia e abulimia.

Dopo il saluto del luogotenente governatore uscente Giovanni Occhipinti, è seguito l’intervento del subentrante Antonello Forestiere che ha assicurato la prosecuzione dell’attività di service dei nove club di competenza, ai quali ha rivolto parole di augurio e incitamento affinché continuino a operare per le comunità, per i bambini e la gioventù, offrendo alla società una maggiore e positiva immagine del Kiwanis. Ha quindi comunicato gli incarichi assegnati quale luogotenente governatore per il suo staff divisionale: segretario della divisione Domenico Morello (club Augusta); chair mantenimento e sviluppo soci della divisione Michele Minioto (club Scicli), chair divisionale per il bullismo e il cyberbullismo Salvatore Cannavà (club Augusta).

Il governatore del Kiwanis italiano Stefano Farese, il cui motto è “Custodiamo il sorriso negli occhi dei nostri bambini”, concludendo ha detto: “Vi chiedo anche quest’anno di rinnovare la vostra generosità per la realizzazione dei service tutti programmati dai club e di quello che voglio indicare con maggior attenzione, a favore del contrasto alla patologia dell’anoressia e della bulimia, che potrei definire una patologia silenziosa, che non appare, è poco conosciuta, ma costituisce una vera piaga sociale che deve essere attenzionata. La realizzazione di panchine lilla nei singoli comuni e di una raccolta fondi per sopperire alle esigenze nascenti da questa patologia, anche mediante l’acquisto di strumenti medici, è un modo di sensibilizzare a queste problematiche”.