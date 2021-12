Primo piano La cantante augustana Manuela Ciunna canta “Vicè” con la tromba di Fabrizio Bosso di

AUGUSTA – Il nuovo singolo della cantante jazz augustana Manuela Ciunna, da diversi anni trapiantata a Roma, vanta una collaborazione di grande prestigio. Per “Vicè” ha infatti collaborato il noto trombettista torinese Fabrizio Bosso, con alle spalle vent’anni di produzione discografica, un talento che ha affiancato artisti del calibro di Claudio Baglioni, Tullio De Piscopo, Tiziano Ferro, Frankie hi-nrg mc, Renato Zero, come anche Sergio Cammariere e Nina Zilli con i quali ha condiviso la partecipazione al Festival di Sanremo rispettivamente nel 2003 e nel 2012.

Il brano della cantante augustana, di cui è uscito un video (già oltre diecimila visualizzazioni su Youtube), accompagna l’uscita dell’album “’Nzuccarata”, per l’etichetta “Maqueta records”, che è un omaggio alla Sicilia. Dopo aver approfondito il linguaggio jazz e la pubblicazione di due dischi dedicati alla cultura brasiliana, adesso Manuela Ciunna indaga sui suoni e la lingua della sua terra di origine e reinterpreta alcuni dei brani più noti nella tradizione della canzone popolare siciliana. Nasce così l’esigenza di un “ritorno alle origini”.

“Vicè” è l’unico brano inedito del disco, a cui ha collaborato anche Fabrizio Bosso. Si tratta di una ballad scritta quasi di getto qualche anno fa e dedicata a una persona molto importante per la cantante. È la canzone da cui è nata l’idea di fare un disco tutto in siciliano.

““Vicè” è dedicata a mio zio Vincenzo – racconta Manuela Ciunna – Il titolo del brano infatti è l’abbreviazione del suo nome e come usavano chiamarlo in famiglia e i cari amici. Lui mi ha insegnato l’importanza della famiglia, l’amore per la propria terra, l’importanza delle proprie origini, l’amor proprio quindi, il dover fare sempre del proprio meglio e non soltanto per sé stessi, ma soprattutto per gli altri a cui si vuol bene. Mi ha insegnato l’importanza della parola e dell’amore che è più bello se dimostrato, se viene cantato, gridato! Anche se poi sapeva dimostrarlo con un semplice sguardo“.

Il video ufficiale, girato da Luca Distefano, che ha curato regia, fotografia e editing, è una live session registrata a Roma presso l’auditorium della “iMusic school”, in presa diretta. “Mi piaceva l’idea di suonarlo insieme dal vivo per condividerne le vibrazioni e mostrarle anche a chi lo ascolterà con la versione live del brano – riferisce la cantante augustana – nel video con me hanno suonato i musicisti del disco: Seby Burgio al piano, Edoardo Petracci al contrabbasso, Alessandro Marzi alla batteria, Dahl Ah Lee al violino ed Emilia Slugocka al violoncello, senza dimenticare il grande Fabrizio Bosso“.