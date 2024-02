Primo piano Augusta, il ritorno dei carri allegorici nel Carnevale augustano [Video] di

AUGUSTA – Nel Giovedì grasso dalle temperature primaverili si è dato il via ai festeggiamenti del Carnevale augustano, di scena nel centro storico. Sfilata mattutina degli alunni degli istituti comprensivi cittadini, accompagnati da docenti e genitori, e pomeriggio dedicato ai gruppi mascherati con l’atteso ritorno dei carri allegorici, 16 anni dopo l’ultima volta.

Quattro i gruppi mascherati aderenti al bando dell’amministrazione comunale, tre ideati da altrettante palestre locali e uno promosso dalla banda musicale cittadina con al centro due figure della tradizione carnascialesca e augustana, rispettivamente il Re Carnevale e la “Serramonaca“.

Alle 17,30 si è registrato l’atteso ingresso in via Principe Umberto di due carri allegorici, realizzati dalla “Comitiva dei carristi Augusta“, che ha collaborato con l’amministrazione, insieme ai comitati dei commercianti di Isola e Borgata per assicurare un ritorno auspicato dalla cittadinanza. Il primo carro a sfilare ha per titolo “Il maschio e la donna”, il secondo “Tante maschere e pochi volti”.

La sfilata partita da via Colombo ha percorso l’intera via Principe Umberto raggiungendo piazza Risorgimento, per poi tornare verso piazza Duomo, dove la serata si conclude con uno spettacolo musicale.

Il Carnevale augustano proseguirà domenica, 11 febbraio, con una mattinata di animazione per bambini sia in piazza Fontana che in piazza Duomo, mentre la sfilata di gruppi mascherati e carri allegorici esordirà alla Borgata nel pomeriggio. Infine, per il Martedì grasso, 13 febbraio, stesso copione dell’apertura, ma tutto alla Borgata, con gli istituti comprensivi in sfilata nella mattina, mentre gruppi mascherati e carri in marcia da via Lavaggi a piazza Fontana nel pomeriggio.