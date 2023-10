Primo piano Augusta, Erasmus day del “Costa” nel plesso Polivalente [Video] di

AUGUSTA – È andato in scena nel plesso Polivalente (via Frixa), giovedì 12 ottobre, l’Erasmus day del 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa”, condensando in un’ora pomeridiana i valori dell’annuale iniziativa continentale che dedica sei giorni al programma Erasmus+, l’opportunità di mobilità studentesca dell’Unione europea.

Ad aprire la festa, un gruppo di alunni ha accompagnato in “body percussion” le note dell’Inno alla gioia, brano della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven che da mezzo secolo è l’inno ufficiale dell’Europa. Dopo il video-saluto di Sara Pagliai, coordinatrice nazionale dell’Agenzia Erasmus+ Indire, ha introdotto l’evento pomeridiano la dirigente scolastica Valentina Lombardo.

“Oggi celebriamo l’Erasmus day, i nostri studenti si preparano alla mobilità in Francia, Spagna e Portogallo dove porteranno la cultura italiana e le nostre tradizioni – ha detto la dirigente scolastica – L’anno scorso abbiamo ricevuto l’accreditamento Erasmus, un riconoscimento di cui andiamo orgogliosi. Ormai sono parecchi anni che il nostro istituto è impegnato in progetti di mobilità sia per gli studenti che il personale, un’opportunità unica e arricchente che permette di frequentare le scuole dei paesi dell’Unione europea“.

La docente Michela Italia, nella veste di conduttrice, sottolineando il lavoro svolto dalla collega Angela Furnari, referente del progetto Erasmus+ per l’istituto, ha presentato con disinvoltura i diversi momenti del pomeriggio in festa, a cominciare dalle testimonianze di due ex studentesse del “Costa”, Aurora Gruppillo e Gaia Amato, che hanno raccontato le emozioni della loro esperienza di formazione all’estero, segnatamente in Portogallo.

Quindi gli alunni della scuola hanno recitato poesie in cinque lingue: in italiano attraverso i versi del poeta di Recanati, Giacomo Leopardi, in francese con i versi simbolisti di Charles Baudelaire, in portoghese con le parole di Fernando Pessoa, in spagnolo attraverso i versi di Federico García Lorca e in siciliano omaggiando lo sceneggiatore catanese Nino Martoglio.

Due i brani eseguiti dagli altrettanti cori di alunni, diretti rispettivamente dalle professoresse Carmela Caramagno e Sonia Coco, che hanno fatto cantare alla platea di compagni di scuola e genitori l’italianissima Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno e la francese On ecrit sur les murs nella versione dei Kids United per l’Unicef.

Dopo lo spazio dedicato a una divertente filastrocca spagnola in movimento, chiusura del coro della primaria con il classico We are the world, il brano concepito per beneficenza negli anni ottanta dalla penna delle popstar statunitensi Michael Jackson e Lionel Richie.

Prima del momento del ristoro con pietanze tipiche siciliane, francesi, portoghesi e spagnole, non è mancato l’omaggio alla tradizione siciliana in ambito musicale con gli Augustafolk che, dopo aver mostrato agli alunni i segreti del marranzano e della quartara, si sono esibiti, tra l’altro, con il cavallo di battaglia Vitti ‘na crozza resa iconica dalla melodia dal compositore agrigentino Franco Li Causi. Tradizione valorizzata anche dall’allestimento all’ingresso della scuola della mini mostra sui “giochi dei nonni“, tema dello scorso progetto di mobilità.