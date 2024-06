Primo piano La Scherma Augusta lancia i suoi under 10 al torneo promozionale di Caltagirone di

AUGUSTA – L’Asd Scherma Augusta, che vede un nutrito gruppo di schermidori di ogni età, continua a lavorare sulla formazione dei più giovani, che ieri hanno avuto l’occasione di saggiare le pedane del palasport “Don Puglisi” di Caltagirone, per il 2° torneo promozionale del comitato siciliano della Federscherma (Fis).

Il circuito dedicato agli under 10 sotto l’egida del comitato Sicilia della Fis presieduto da Arturo Torregrossa, la società schermistica neroverde del maestro Gianni Cannata lo ha addirittura inaugurato organizzando la prima prova, lo scorso marzo in quel di Melilli.

Ieri al palazzetto dello sport di Caltagirone, tra i circa 150 baby atleti provenienti da sette province, per la Scherma Augusta sono scesi in pedana (vedi collage di copertina), in apertura di torneo, esordienti e prime lame con la spada, segnatamente Miriam Tringali (esordiente, classe 2015), Francesco Agus e Mattia Vaiasicca (prime lame, 2014). A seguire, con il fioretto di plastica, i più piccoli Federico Disano (2016), Beatrice Pattavina (2016) e Leonardo Herrera (2017). A Melilli aveva esordito in pedana anche Sebastian Quartarone (2017).

La squadra di fioretto in plastica dell’Asd Scherma Augusta al 1° torneo promozionale a Melilli

“Un bel momento di crescita, di primo approccio alla scherma – commenta il maestro Gianni Cannata a margine delle gare nel comune del Calatino – spunti per crescere ulteriormente e pianificare il lavoro del prossimo anno, in particolare per coloro che passeranno all’agonistica“.

Il tecnico dell’Asd Scherma Augusta sottolinea l’attenzione del comitato regionale Sicilia per i tornei promozionali, come per la zona nord della provincia aretusea: “Affidarci l’organizzazione della prova di Melilli è stata la vidimazione, da parte della Federscherma, dei nostri ormai dodici anni di attività ad Augusta. Ci ha fatto molto piacere ricevere i complimenti da tutti i tecnici presenti, nonché dal presidente Torregrossa“.