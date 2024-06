Primo piano Giochi della chimica, “Ruiz” sul podio alla finale nazionale di Fiesole di

AUGUSTA – Dal 24 al 26 maggio si è svolta la finale nazionale dei Giochi della chimica nelle strutture del Centro studi Cisl a Fiesole (Firenze), che ha visto premiato tra gli studenti della competizione a squadre un team dell’istituto superiore “Arangio Ruiz” di Augusta.

Accompagnati dalla docente Rosaria Politi, tutor del progetto per il “Ruiz”, gli studenti Valerio Anfuso della classe 2ªQ del liceo scientifico quadriennale, Martina Bassetto della 3ªC del liceo scientifico delle scienze applicate, Giovanni Coco di 4ªQ e Stefano Di Fazio di 3ªQ, entrambi del liceo scientifico quadriennale (vedi foto di copertina), hanno conquistato il terzo posto tra le scuole non chimiche, dopo una gara molto intensa.

Si è trattato della prima edizione della competizione a squadre ai Giochi della chimica, nati nel 1984 e organizzati dalla Società della chimica italiana (Sci) su incarico della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con lo scopo di stimolare l’interesse verso la disciplina. E l’interesse c’è stato davvero, giacché 33mila studenti e 260 squadre hanno partecipato a questa edizione.

I Giochi della chimica, inoltre, sono inseriti tra le iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole superiori. Non sono solo una competizione, bensì un trampolino di lancio per tanti giovani talenti che incarnano la passione, la dedizione e l’ingegno che alimentano il progresso scientifico.

La squadra del “Ruiz” ha dato prova di sapersi destreggiare con argomenti di alto livello nelle tre discipline caratterizzanti il concorso, segnatamente Chimica analitica, Tecnologie chimiche industriali e Chimica organica e Biochimica, nonché di una buona capacità di lavorare in team. Già alle gare di qualificazione regionali, svolte all’istituto “Einaudi” di Siracusa ma in simultanea in tutta Italia, il team augustano aveva dimostrato di possedere ottime competenze qualificandosi al secondo posto tra le scuole non chimiche tra 250 squadre partecipanti, oltre ad essere l’unica squadra siciliana ammessa alle finali nazionali.

“Un risultato prestigioso che li colloca tra le eccellenze delle scuole superiori italiane“, è il commento della dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina, nel rivolgere le congratulazioni ai quattro studenti.