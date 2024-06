Primo piano Rimorchiatori Augusta, cerimonia di battesimo per 3 unità “eco friendly” di

SIRACUSA – Si è tenuta stamani, alla banchina 4 del porto Grande di Siracusa, la cerimonia di benedizione dei rimorchiatori “Ortigia”, “Città di Augusta” e “Città di Siracusa”, tre unità già operative della flotta della Rimorchiatori Augusta srl.

La società è concessionaria del servizio di rimorchio portuale nei porti di Augusta, Siracusa, Catania, Pozzallo, Milazzo e Messina, e fa parte del Gruppo Rimorchiatori Mediterranei, tra i primi operatori di rimorchio portuale nel mondo, a sua volta facente capo al gruppo Msc.

I tre mezzi navali, costruiti dal cantiere turco “Sanmar Denizcilik Makina Ve Tikaret A.S”, sono di tipo “Ramparts 2400SX MKII ASD” e hanno una capacità di tiro a punto fisso pari a 60 tonnellate ciascuno.

Il rimorchiatore “Ortigia” è destinato alla concessione di rimorchio del porto di Siracusa, mentre i mezzi “Città di Augusta” e “Città di Siracusa” sono destinati alla concessione di rimorchio del porto di Augusta.

I nuovi mezzi rientrano nel piano di ammodernamento della flotta del Gruppo Rimorchiatori Mediterranei, con headquarter a Genova, circa 170 mezzi tecnologicamente all’avanguardia e oltre mille dipendenti operativi in Europa, Asia e Sud America. A conferma della scelta del Gruppo Rimorchiatori Mediterranei di adottare tecnologie innovative e sostenibili mediante la costruzione di unità di tipo “Imo Tier III”, al momento l’unica “proven green technology” (tecnologia verde certificata) per il settore di rimorchio, i nuovi rimorchiatori sono dotati di marmitte catalitiche per la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) prodotti dalla combustione.

La cerimonia di benedizione ospitata dalla Capitaneria di porto di Siracusa, officiata da don Giuseppe Mazzotta, padre spirituale dell’associazione “Stella Maris” di Augusta, ha avuto come madrina d’eccezione la signora Campisi in Garozzo, moglie del compianto presidente onorario della Rimorchiatori Augusta, Aldo Garozzo, recentemente scomparso.

Per la Rimorchiatori Mediterranei sono intervenuti l’amministratore delegato Matteo Coppari e il managing director Italia, Alberto Dellepiane. Per la Rimorchiatori Augusta, il presidente Carlo Garozzo e l’amministratore delegato Giovanni Dipasquale, che hanno coordinato i lavori della cerimonia, oltre ai dipendenti della società.

Tra le autorità militari e civili presenti, il direttore marittimo della Sicilia orientale contrammiraglio Antonio Ranieri, il comandante della Capitaneria di porto di Siracusa capitano di vascello Andrea Santini, il comandante della Capitaneria di porto di Augusta capitano di vascello Domenico Santisi, il comandante della Capitaneria di porto di Pozzallo capitano di fregata Stefania Milione, Giovanni Sarcià in rappresentanza dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, il vicesindaco e assessore alla portualità del Comune di Augusta Tania Patania, il vicesindaco del Comune di Siracusa Edy Bandiera, i rappresentanti dell’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente Aldo Vernengo e Francesco Moscuzza.

Presenti, inoltre, i principali stakeholder della Rimorchiatori Augusta, tra i quali il presidente di Confindustria Siracusa Gian Piero Reale, i rappresentanti delle aziende del polo petrolchimico siracusano, Sonatrach, Isab-Goi Energy, Versalis, Brown2Green, Sasol, inoltre i rappresentanti degli agenti marittimi, delle organizzazioni sindacali, dei principali operatori e associazioni portuali e degli altri servizi tecnico-nautici.