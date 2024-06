Primo piano Kickboxing, l’augustano D’Amico vince anche alla “Muay thai night” di Acate di

AUGUSTA – Non smette di vincere il fighter augustano Alessandro D’Amico, oggi ventisettenne, che nelle scorse settimane ha conquistato un successo ad Acate nella kickboxing, dopo un titolo del circuito Csain ottenuto a Messina e perfino, cambiando disciplina, una vittoria nella boxe a Comiso.

Domenica 9 giugno ad Acate, nel Ragusano, si è tenuto il primo galà di K1 denominato “Muay thai night”, memorial “Igor Belfiore” (giovane sportivo acatese prematuramente scomparso), coinvolgendo diverse associazioni sportive siciliane. L’evento ha infatti visto avvicendarsi sul ring gli atleti siciliani nelle specialità della low kick e muay thai.

Il team del maestro augustano Francesco Sosta presente con Alessandro D’Amico, che ha combattuto nella specialità della low kick, categoria 73 kg. D’Amico non ha deluso le aspettative, confermando la capacità di stare sul ring in categorie di peso diverse. L’incontro su tre riprese ha visto, da parte del fighter augustano, il primo round dedicato allo studio dell’avversario, mentre nel secondo D’Amico ha messo a segno i punti decisivi per l’incontro, concludendo il terzo round in netto vantaggio.

Per il team Sosta è poi arrivata una grande occasione di festa, non solo dei risultati agonistici bensì di unione di squadra, quando per la recente domenica della Marisicilia Cup, nella palestra “Stampanone” della Marina militare, ha promosso uno stage gratuito di kickboxing tenuto dal francofontese Damiano Tramontana, campione mondiale Wako e azzurro di lungo corso.

(Nella foto di repertorio in copertina, da sinistra: il maestro Sosta e l’atleta D’Amico)